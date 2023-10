Viktorija Golubic wiederholt in Rouen ihren Finaleinzug aus dem Vorjahr Keystone

Viktorija Golubic schafft am Challenger-Turnier im französischen Rouen die Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste.

Die 30-jährige Zürcherin zog mit einem 7:5, 6:4 gegen die Rumänin Jaqueline Cristian (WTA 100) wie im Vorjahr in den Final ein und wird sich damit im Ranking vom 105. Platz um mindestens neun Positionen verbessern.

Golubics Gegnerin um den Turniersieg ist am Sonntag (15.00 Uhr) Erika Andrejewa (WTA 166). Gegen die 19-Jährige Russin hatte sie sich vor einem Jahr an gleicher Stätte in zwei knappen Sätzen durchgesetzt, bevor sie im Final der Belgierin Maryna Zanevska unterlag.

sda