Viktorija Golubic kämpft sich zum dritten Mal in diesem Jahr in die 3. Runde eines WTA-Turniers Keystone

Viktorija Golubic steht am WTA-250-Rasenturnier in Nottingham in den Viertelfinals.

Keystone-SDA SDA

Die Zürcherin bezwang im Duell zweier Qualifikantinnen die Türkin Zeynep Sönmez nach 2:45 Stunden und Breakrückstand im Entscheidungssatz 7:5, 4:6, 6:4.

Dank dem Sieg im ersten Vergleich mit Sönmez, die als Nummer 61 im Ranking 15 Plätze vor ihr liegt, erreichte Golubic zum dritten Mal in dieser Saison auf Stufe WTA die 3. Runde. Gleiches war ihr schon am Turnier der Kategorie 1000 in Rom und am French Open geglückt.

Nächste Gegnerin von Golubic ist die Amerikanerin Ann Li (WTA 29) oder die als Lucky Loser ins Hauptfeld gekommene Australierin Taylah Preston (WTA 124).