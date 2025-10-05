Hart erkämpfter und umso wertvollerer Sieg: Viktorija Golubic Keystone

Viktorija Golubic gewinnt im Final des Challenger-Turniers in Suzhou gegen die Amerikanerin Katie Volynets 4:6, 6:4, 6:4 und feiert ihren fünften Titel auf dieser Stufe.

Viktorija Golubic (WTA 70) erfreut sich wie schon im letzten Jahr einer glänzenden Spätform. Beim Final in China hatte sie aber auch ein wenig Glück. Sie lag gegen die 37 Positionen schlechter klassierte Katie Volynets im zweiten Satz bereits mit Break 3:4 zurück, ehe ihr die Wende gelang.

Die Kalifornierin bekundete wohl auch ein physisches Problem. Nach einer kurzen Pause gewann Golubic die nächsten neun Punkte und wenig später den zweiten Satz. Im dritten Durchgang führte die Schweizerin schnell 5:1, geriet aber noch ins Zittern. Nach über drei Stunden nutzte die 32-jährige Zürcherin dann ihren zweiten Matchball zum wichtigen Sieg.

Neben zwei WTA-Titeln ist es für Golubic der fünfte auf der zweithöchsten Tour. Im Ranking macht sie sechs Plätze gut. Die Punkte sind vor allem auch deshalb wichtig, weil die Schweizer Nummer 2 von den Siegen beim WTA-Turnier in Nanchang und dem Challenger in Limoges bis Ende Jahr viele Zähler zu ersetzen hat.