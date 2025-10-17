Viktorija Golubic verliert auch das zweite Duell gegen die Rumänin Sorana Cirstea Keystone

Viktorija Golubic scheitert beim WTA-250-Turnier in Osaka in den Viertelfinals. Die Zürcherin verliert gegen die Rumänin Sorana Cirstea 2:6, 6:2, 2:6.

Keystone-SDA SDA

Nach dem verpatzten ersten Satz fand Golubic gegen die 35-jährige Cirstea doch noch den Tritt, allerdings nur vorübergehend. Die Wende war zu kurz, um ihre Kontrahentin, als Nummer 51 im Ranking um neun Ränge besser klassiert, erstmals zu bezwingen. Schon das zuvor einzige Duell hatte die Rumänin im Januar vor zwei Jahren beim Turnier in Adelaide für sich entschieden.

Zum zuvor letzten Mal hatte Golubic im August die Viertelfinals auf der Tour erreicht – beim Turnier in Cleveland, Ohio, das Cirstea als Qualifikantin gewann.