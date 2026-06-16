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WTA Nottingham Golubic schlägt frühere Australian-Open-Siegerin erneut

SDA

16.6.2026 - 18:49

Viktorija Golubic ist in Nottingham in den Achtelfinals
Viktorija Golubic ist in Nottingham in den Achtelfinals
Keystone

Viktorija Golubic (WTA 76) steht beim WTA-250-Turnier in Nottingham in den Achtelfinals. Die Zürcherin setzt sich in der 1. Runde gegen die Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 104) 6:2, 4:6, 6:3 durch.

Keystone-SDA

16.06.2026, 18:49

Bereits in der Qualifikation vom Sonntag hatte Golubic gegen die ehemalige Australian-Open-Siegerin gewonnen. Kenin rückte trotz der Zweisatzniederlage als Lucky Loser ins Hauptfeld nach.

Im Achtelfinal trifft Golubic nun auf die Türkin Zeynep Sönmez (WTA 61), die als Qualifikantin in der 1. Runde Leylah Fernandez in zwei Sätzen besiegte.

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