Viktorija Golubic gewinnt gegen Marie Bouzkova in drei Sätzen. Keystone

Viktorija Golubic gewinnt in Osaka gegen Marie Bouzkova (WTA 41) und steht in den Viertelfinals. Die 32-Jährige siegt in Japan mit 1:6, 6:2 und 7:6.

Keystone-SDA SDA

Während die 27-jährige Tschechin durch den ersten Satz marschierte, ihn sich mit 6:1 sicherte, war Golubic im zweiten mit 6:2 ähnlich souverän. Im dritten Satz lieferten sich die beiden dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen und gewannen jeweils mehr Breaks als eigene Games. Schliesslich musste die Partie im Tiebreak entschieden werden. In diesem hatte Golubic die Nase vorn (7:3) und sicherte sich den Viertelfinaleinzug nach 2:45 Stunden.

Bereits am Freitag trifft Golubic nun auf die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 51). Die beiden standen sich erst einmal gegenüber, 2023 am Australian Open in der Runde der letzten 32. Damals hatte Golubic das Nachsehen.

Für Golubic sind es wichtige Punkte, die sie in Osaka sammelt. Als aktuelle Weltnummer 60 geht es für sie in diesen Wochen darum, nicht aus den Top 100 zu fallen und auch im kommenden Jahr ohne Qualifikationsrunde an den Grand-Slam-Turnieren teilnehmen zu können.