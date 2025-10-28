  1. Privatkunden
WTA-250-Turnier in Jiujiang Golubic zieht in die nächste Runde ein

SDA

28.10.2025 - 07:14

Viktorija Golubic startet mit einem Sieg ins Turnier in Jiujiang
Viktorija Golubic startet mit einem Sieg ins Turnier in Jiujiang
Keystone

Am WTA-250-Turnier in Jiujiang übersteht Viktorija Golubic die erste Runde problemlos. Die Schweizerin (WTA 53) besiegt die japanische Qualifikantin Rina Saigo (WTA 365) 6:2, 6:4.

Keystone-SDA

28.10.2025, 07:14

28.10.2025, 07:25

Die 33-jährige Golubic zeigte sich gegen ihre acht Jahre jüngere Gegnerin über weite Strecken der Partie abgeklärt. Erst kurz vor Schluss musste die an Nummer 2 gesetzte Zürcherin ihren Aufschlag einmal abgeben.

In den Achtelfinals wartet wiederum eine machbare Aufgabe. Golubic trifft entweder auf die Chinesin Yuan Yue (WTA 113) oder auf die Russin Jelena Pridankina (WTA 205).

