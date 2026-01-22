  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tennis-Opa Grandioser Wawrinka dreht das Rad der Zeit zurück – und veralbert den Gegner

S. Battistuzzi

22.1.2026 - 16:20

Stan Wawrinka zu den Fans: «Ich brauche eure Energie»

Stan Wawrinka zu den Fans: «Ich brauche eure Energie»

Nach dem Einzug in die dritte Runde in Melbourne bedankt sich Stan Wawrinka bei den euphorischen Fans.

22.01.2026

Stan Wawrinka fasziniert wie zu seinen besten Zeiten und zieht nach einem viereinhalb stündigen Krimi in die 3. Runde des Australian Open ein – zum ersten Mal seit 2020. 

Keystone-SDA, S. Battistuzzi

22.01.2026, 16:20

22.01.2026, 16:47

Nach gut viereinhalb Stunden Abnützungskampf ist Stan Wawrinka «erschöpft», wie er selber sagt – und zum Scherzen aufgelegt. «Vielleicht hole ich mir jetzt ein Bier. Ich denke, das habe ich mir verdient», meint er im Platzinterview. Und wie er das hatte.

Publikum feiert «Marathon-Stan». Wawrinka scherzt nach 5-Satz-Sieg: «Ich hole dir ein Bier, du hast es verdient»

Publikum feiert «Marathon-Stan»Wawrinka scherzt nach 5-Satz-Sieg: «Ich hole dir ein Bier, du hast es verdient»

Wawrinka drehte im Melbourne Park noch einmal das Rad der Zeit zurück. Ob er so gut Rückhand gespielt habe wie nie zuvor, wollte Mats Wilander vom 40-jährigen Waadtländer wissen Der lächelte wohlwissend und antwortete: «Leider nicht.» Wawrinka weiss natürlich dass er physisch und tennismässig nicht mehr ganz auf dem Niveau seiner besten Tage ist, als er 2014 das Australian Open und danach zwei weitere Grand-Slam-Turnire gewann und die Nummer 3 der Welt wurde.

Fitter als der junge Gegner

Wo er aber gar nichts eingebüsst hat, ist bei der Leidenschaft für seinen Sport. Das zeigte er am Donnerstag gegen den aufstrebenden Qualifikanten Arthur Gea aus Frankreich. Fünf Sätzen lang lieferten sich die beiden ein Duell auf Messers Schneide. Den vierten Satz gewann Wawrinka mit einem Break zum 7:5 dank einem Rückhand-Passierball, der tatsächlich an seine besten Zeiten erinnerte.

Und im Entscheidungssatz hatte der Oldie am Ende die besseren Beine als der 19 Jahre jüngere Gegner, der von Krämpfen geplagt wurde. Das fällige Match-Tiebreak entschied Wawrinka klar mit 10:3 für sich. Er spielte den 58. Fünfsätzer seiner Karriere (31. Sieg), Gea den ersten.

Gea meinte noch vor dem Spiel: «Meiner Meinung nach muss es mit 40 Jahren schwierig sein, die Beine zu bewegen. Deshalb werde ich versuchen, ihn zu ermüden.» Viereinhalb Stunden später hatte der Franzose Krämpfe. Wawrinka postete in den sozialen Medien ein Emoji von einem alten Mann. 

Der Älteste seit 1978

Lange hatte die Turnierbosse gezögert, ehe sie die letzte Wildcard an den Schweizer vergaben. Mit starken Auftritten am United Cup dürfte dieser sie überzeugt haben, nun werden beide belohnt. Wawrinka begeistert die Fans, erinnert mit dem kleinen Karomuster auf seinem Hemd auch modisch an alte Zeiten, als er mit den berühmt-berüchtigt gewordenen Shorts das French Open 2015 gewonnen hatte. Am Samstag fordert er in der 3. Runde einen grösseren Brocken als Gea heraus – den Weltranglisten-Neunten Taylor Fritz.

Wawrinka ist der älteste Spieler in der 3. Runde seit 1978, als der grosse Ken Rosewall dies am Australian Open mit 44 Jahren schaffte. Und er wird sich im ATP-Ranking mindestens in die Gegend um Platz 110 verbessern. Die Chancen stehen gut, dass er sein Ziel, die Top 100, schon bald wieder erreicht und in Paris und Wimbledon nicht mehr auf eine Wildcard angewiesen sein wird.

Australian Open. Bencic unterliegt Qualifikantin ++ Wawrinka gewinnt episches Spiel gegen Géa in 5 Sätzen

Australian OpenBencic unterliegt Qualifikantin ++ Wawrinka gewinnt episches Spiel gegen Géa in 5 Sätzen

Meistgelesen

Selenskyj: «Trump liebt nicht dieses Europa» +++ Grönland? Trump: Bekommen alles gratis
So reagierte das Publikum auf Trumps Rede in Davos
Grönländer trollen Trump +++ Kanadas Militär plant für den Fall einer US-Invasion

Videos aus dem Ressort

Viele Platzverweise, viele Gegentore – YB gegen Lyon mehr als gefordert

Viele Platzverweise, viele Gegentore – YB gegen Lyon mehr als gefordert

Das neue Jahr startet für Gelb-Schwarz, wie das alte aufgehört hat. YB findet nicht aus der Abwärtsspirale. Gegen Lyon können die Berner beweisen, aus welchem Holz sie wirklich geschnitzt sind.

22.01.2026

Stan Wawrinka zu den Fans: «Ich brauche eure Energie»

Stan Wawrinka zu den Fans: «Ich brauche eure Energie»

Nach dem Einzug in die dritte Runde in Melbourne bedankt sich Stan Wawrinka bei den euphorischen Fans.

22.01.2026

Vernascht Basel Salzburg wie unser Kommentator die Mozartkugel?

Vernascht Basel Salzburg wie unser Kommentator die Mozartkugel?

Stefan Flückiger kommentiert heute für blue Sport die Partie Salzburg – Basel und bringt sich mit einer kulinarischen Spezialität schon mal in Stimmung.

22.01.2026

Viele Platzverweise, viele Gegentore – YB gegen Lyon mehr als gefordert

Viele Platzverweise, viele Gegentore – YB gegen Lyon mehr als gefordert

Stan Wawrinka zu den Fans: «Ich brauche eure Energie»

Stan Wawrinka zu den Fans: «Ich brauche eure Energie»

Vernascht Basel Salzburg wie unser Kommentator die Mozartkugel?

Vernascht Basel Salzburg wie unser Kommentator die Mozartkugel?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Ich will nochmals Grenzen verschieben». Der beste Wawrinka, den es gibt

«Ich will nochmals Grenzen verschieben»Der beste Wawrinka, den es gibt

Billie Jean King Cup. Schweizer Team gegen Tschechien

Billie Jean King CupSchweizer Team gegen Tschechien

Kampfansage an Alcaraz und Sinner. Djokovic: «Wenn ich all meine Puzzleteile zusammenbekomme, kann ich jeden schlagen»

Kampfansage an Alcaraz und SinnerDjokovic: «Wenn ich all meine Puzzleteile zusammenbekomme, kann ich jeden schlagen»