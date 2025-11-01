Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört» Heinz Günthardt analysiert das gelungene Comeback-Jahr von Belinda Bencic. 31.10.2025

Von Rang 489 nach Babypause auf Platz 11 der Welt – Belinda Bencic hat 2025 gezeigt, wie stark sie zurück ist. Nun stoppte sie eine Verletzung. Tennis-Experte Heinz Günthardt analysiert für blue Sport ihre Saison.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Belinda Bencic beendet ihre erfolgreiche Comeback-Saison verletzungsbedingt vorzeitig, nachdem sie in fünf Wochen fünf Turniere spielte.

Nach ihrer Rückkehr nach der Geburt von Tochter Bella kletterte sie sensationell von Rang 489 auf Platz 11 der Weltrangliste und gewann unter anderem die Turniere in Abu Dhabi und Tokio.

Heinz Günthardt lobt ihre Spielintelligenz sowie mentale Stärke und traut ihr in Zukunft den Gewinn eines Grand-Slam-Titels zu. Mehr anzeigen

Belinda Bencic wird das Tennis-Jahr nicht mit einem weiteren Turniersieg abschliessen. Fünf Tage nach ihrem Triumph in Tokio erklärt die Ostschweizerin für ihr Viertelfinalspiel in Hongkong aufgrund einer Oberschenkelverletzung Forfait. Damit ist die Saison für die Olympiasiegerin von 2021, die in Hongkong ihr fünftes Turnier in fünf Wochen seit Beginn der Asien-Tour bestritt, beendet.

«Wenn man praktisch jeden zweiten Tag über eine Woche ein Match auf diesem Niveau spielen muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verletzt, natürlich sehr gross», meint Heinz Günthardt im Interview mit blue Sport. Es sei aber sicher richtig, bei kleineren Problemen eine Pause einzulegen, sonst bestehe die Gefahr nach einem längeren Ausfall.

Die 28-jährige St. Gallerin kann sich nun ausruhen, bevor sie mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Nach ihrem Sieg in Tokio kletterte Bencic auf Platz 11 der Weltrangliste. Zu Beginn des Jahres lag sie noch auf Platz 489. Bei ihrer Rückkehr ins Turniergeschehen am 30. Oktober 2024 in Hamburg, sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella, hatte sie noch kein Ranking.

Andere Einstellung

«Das ist enorm, was sie da geleistet hat», betont Günthardt. Er sei bei ihr immer sehr optimistisch gewesen. Dennoch sei es überraschend, wie schnell sie an die Form vor der Schwangerschaft habe anknüpfen können, so Teamchef der Schweizer Fed-Cup-Mannschaft. Speziell der erste Turniersieg in Abu Dhabi im Februar verblüffte ihn.

«Es waren noch nicht viele Wochen, in denen sie auf diesem Niveau gespielt hat. Das unterstreicht eben, wie gut sie ist als Tennis-Spielerin», resümiert Günthardt. Eine gute Athletin zu sein, könne man sich relativ schnell wieder erarbeiten. Aber die Instinkte für das Spiel oder das Timing hätten einfach gewisse Spielerinnen von Natur aus mehr in die Wiege gelegt bekommen, staunt Günthardt. «Wenn man ihr zuschaut, hat man das Gefühl, da ist einfach jeder Ball in der Schläger-Mitte und er geht dorthin, wo er soll.»

Belinda Bencic nach dem Final-Triumph in Tokio. Keystone

Ist sie sogar besser als zuvor? «Vielleicht hatte sie leicht eine andere Einstellung. Vor allem am Anfang, als sie zurückkam, hat sie sich keinen Druck gemacht», sagt Günthardt. Jetzt sehe die Erwartungshaltung aber anders aus. «Die Ansprüche sind sicher andere als im Februar. Weil sie sieht, ich kann mithalten, ich kann die Besten schlagen und vielleicht eines Tages Grand Slam zu gewinnen – sie hat die Fähigkeiten dazu.» Der 66-Jährige resümiert: «Wenn sie nun in ein Turnier reingeht, wird die Einstellung sicherlich eine andere sein. Die Frage ist, ob sie das beflügelt oder unter Umständen im falschen Moment fast behindert.»

Viele enge Matches geholt – bald auch Grand-Slam-Siegerin?

Nach ihrem Comeback habe sie aufgrund Schulterproblemen ihren Service leicht verändert, aber sonst trete Bencic auf dem Platz wie gewohnt auf. «Sie kann sehr angreifend spielen, aber auch sehr solide. Und in wichtigen Momenten eben auch keine Fehler machen. Das hat sie auch dieses Jahr ausgezeichnet. Wie viele enge Matches sie gewonnen hat in diesem Jahr, das ist einfach grossartig», schwärmt Günthardt.

Solche Sachen in einem Training zu zeigen oder beim Stand 4:1 sei etwas anderes als bei 6:6 im dritten Satz. «Und da hat sie in diesem Jahr einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört, wenn es zählt», hält der frühere Trainer von Tennis-Legende Steffi Graf fest.

Was Günthardt Bencic in der neuen Saison zutraut? «Ich hoffe, dass es ihr gelingt, mal ein Grand Slam zu gewinnen. Zumindest, dass sie sich in eine Position bringt, wo sie eine realistische Chance hat, so ein Turnier zu gewinnen.»

Wenn sie in der zweiten Woche noch dabei sei, alles möglich, findet Günthardt und nennt Wimbledon, wo Bencic dieses Jahr ins Halbfinale vorstiess. «Das war eine Gelegenheit, aber leider ist sie dort in eine Swiatek reingelaufen, die unglaubliches Tennis zeigte und eigentlich unspielbar war», erläutert er.

Aber eine solche Konstellation sei nicht jedes Mal der Fall. Man müsse sich öfter in eine solche Position bringen, um sich die Möglichkeit zu geben, ein Turnier zu gewinnen. Das Szenario könne mal genau umgekehrt sein.

«Dann spielt vielleicht jemand nicht so gut an einem gewissen Tag und ich laufe zu grosser Form auf, mache gewisse Asse im wichtigen Moment oder treffe einen Return bei 5:5 im dritten Satz. Und dann reicht es, um über die Linie zu kommen», führt der lange für SRF tätige Tennis-Kommentator aus. Günthardts Fazit: «Gut genug ist sie, aber es müssen gewisse Sachen zusammenkommen.»