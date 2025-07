Heinz Günthardt, sind Sinner und Alcaraz besser als die Big 3?

Günthardt: «Sinner und Alcaraz sind sensationell. Aber besser als die «Big 3»?» Heinz Günthardt über die Dominanz der Wimbledon-Finalisten Sinner und Alcaraz. 14.07.2025

Mattéo Mayasi Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sinner und Alcaraz dominieren aktuell die Tennis-Szene. Die beiden haben alle Grand Slams seit den Australian Open 2024 unter sich ausgemacht.

Ob sie besser sind als Federer, Nadal und Djokovic? Laut Günthardt schwer zu sagen – das Spiel sei heute vielleicht schneller, aber: «Tennis ist nicht nur Athletik, sondern auch Spielverständnis, Timing, Instinkt.»

Die «Big 3» waren einzigartig. Ihre Konstanz, Spielintelligenz und Aura bleiben unerreicht.

Die heutige Überhöhung sei oft Marketing. Aussagen wie «Tennis war nie besser» seien mit Vorsicht zu geniessen – früher gab’s Matches von ebenso hohem Niveau.

Günthardt spricht auch darüber, was Belinda Bencic zum ganz grossen Coup noch fehlt. Mehr anzeigen

Heinz Günthardt über …

… Jannik Sinners Dominanz

«Sinner ist aktuell das komplette Kontrastprogramm zur Konkurrenz: Er steht näher an der Grundlinie, nimmt den Ball früher – und spielt trotzdem konstanter. Das war im Finalspiel der entscheidende Unterschied. Alcaraz wirkte oft suchend, versuchte sein Spiel anzupassen, kam aber nie wirklich in den Flow. Sinner hingegen spielte sein Programm souverän runter – und hätte wohl bei Bedarf noch einen Gang zulegen können. Beeindruckend war vor allem auch sein Aufschlag.»

… die Rivalität zwischen Sinner und Alcaraz

«Früher war Sinner beim Aufschlag durchschnittlich – im Finale aber servierte er, wenn nötig, mit über 220 km/h. Statistisch hatte Alcaraz bis zum Finale die besseren Service-Werte, doch gegen einen Gegner wie Sinner zählt die Tagesform. Die Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten zuzulegen, unterscheidet die Allerbesten. Sie spielen mit 98 Prozent durchs Turnier – und haben noch Reserven, wenn es zählt.»

Erst French-Open-Finale und jetzt im Wimbledon-Finale. Thibault Camus/AP/dpa

… mentale Stärke

Ist Sinner der mental stärkste Spieler auf der Tour? «Vielleicht nicht. Aber er ist aktuell schlicht der beste Tennisspieler. Auf Sand hat Alcaraz mit seinem stärkeren Topspin Vorteile – seine Bälle springen höher, er kann variabler agieren. Doch auch dort hat man gesehen, wie risikoreich z. B. seine Stoppbälle waren. Sinner zwingt die Gegner dazu, immer wieder ihr Spiel umzustellen – das verunsichert.»

… eine neue Tennis-Ära

Ist die Generation mit Sinner und Alcaraz besser als die von Federer, Nadal und Djokovic? «Schwer zu sagen. In der Leichtathletik gibt es auch Rekorde aus den 60ern und 80ern, die bis heute Bestand haben. Tennis ist nicht nur Athletik, sondern auch Spielverständnis, Timing, Instinkt. Und da waren die Big Three schlicht überragend. Ob heutige Spieler in ihrer Prime besser sind? Das ist Spekulation.»

… Lob an die Legenden

«Novak Djokovic spielt trotz seines Alters noch immer ganz vorne mit. Auch Nadal gewann die Australian Open 2022 weit entfernt von seiner Prime. Aussagen wie: So gut wie heute war Tennis noch nie, sind oft Propaganda. Fakt ist: Federer, Nadal und Djokovic haben auf dem Court Dinge gezeigt, die nach wie vor einzigartig sind. Zu sagen, Nadal hätte heute in Paris keine Chance mehr, ist absurd.»

… Veränderungen im Spielstil früherer Stars

«Früher war Roger Federer auf Rasen ein ganz anderer Spieler: Er nutzte viel Slice, spielte variabel, punktete mit präzisem Aufschlag und griff auch mal mit 'Chip and Charge' an. Auch Novak Djokovic hätte vor zehn Jahren die langen Ballwechsel besser mitgehen können – heute fehlen ihm dafür ein paar Prozent.»

… Vergleich mit früheren Klassikern

Sinner und Alcaraz liefern grossartige Matches – wie etwa das Duell in Paris, das Günthardt als eines der besten bezeichnet. Aber auch frühere Klassiker wie das legendäre Wimbledon-Finale zwischen Nadal und Federer haben Tennisgeschichte geschrieben. Der Vergleich mit früheren Epochen sei schwierig – auch, weil man aus Marketinggründen gerne den Eindruck vermittelt, heute sei alles besser.

Zwei Freunde: Roger Federer und Rafael Nadal sda

… Dominanz von Sinner und Alcaraz

«Seit den Australian Open 2023 haben sie alle Grand Slams unter sich ausgemacht. Das erinnert an die Zeit der Big Three. Auch wenn Stan Wawrinka und Andy Murray ab und zu mithalten konnten – aktuell sind Sinner und Alcaraz dem Rest leicht überlegen. Es gibt zwar ein paar Spieler, die an einem guten Tag mithalten können, aber in Sachen Athletik, Selbstvertrauen und Konstanz sind sie momentan die Benchmark.»

… mögliche Herausforderer

Alexander Zverev traut Günthardt einen Grand-Slam-Titel zu – seine Physis und sein Aufschlag machen ihn gefährlich. Auch Taylor Fritz sei nah dran, wenn er konstant gut serviert. Ein paar junge Talente könnten ebenfalls in ein, zwei Jahren aufschliessen – sofern sie gesund bleiben und sich weiterentwickeln.

… langfristige Dominanz?

«Es braucht viel mehr als nur gutes Tennis: körperliche Fitness, mentale Stärke, Konstanz. Federer war etwa jahrelang verletzungsfrei – ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Ob es wieder eine so dominante Ära wie die von Federer, Nadal und Djokovic geben wird, ist offen. Aber wenn Sinner und Alcaraz so weitermachen, können sie das neue Mass aller Dinge sein.»

… was Bencic zum ganz grossen Coup fehlt

«Sie braucht vor allem mehr Konstanz beim Aufschlag. Wenn sie regelmässig freie Punkte servieren kann und bei gegnerischen zweiten Aufschlägen mehr Druck aufbaut, hat sie das Zeug dazu, ein Grand Slam zu gewinnen – ausser Swiatek spielt in Topform. Dann kommt selbst Belinda kaum noch ins Spiel.»

