  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trotz geglücktem US-Open-Start Körperliche Probleme machen Djokovic zu schaffen: «Besorgniserregend»

dpa

25.8.2025 - 08:37

Novak Djokovic ist nicht ohne Mühe in die 2. Runde der US Open eingezogen.
Novak Djokovic ist nicht ohne Mühe in die 2. Runde der US Open eingezogen.
Keystone

Tennis-Topstar Novak Djokovic wankt zwischenzeitlich, macht den Zweitrunden-Einzug bei den US Open aber perfekt. Das Match wirft Fragen auf, wie fit er für den weiteren Turnierverlauf ist.

DPA

25.08.2025, 08:37

25.08.2025, 08:45

Trotz körperlicher Probleme hat der serbische Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic seine erste Pflichtaufgabe bei den US Open ohne Satzverlust gelöst. In seinem ersten Match seit dem Aus im Wimbledon-Halbfinale setzte sich der 38-Jährige gegen das amerikanische Tennis-Talent Learner Tien mit 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 durch.

Djokovic selbst verblüfft

Nach 2:25 Stunden machte Djokovic den Sieg im Generationenduell gegen den halb so alten Tien (19) perfekt. «Ich war wirklich überrascht, wie schlecht ich mich im zweiten Satz gefühlt habe», gab Djokovic später zu. «Es ist ein bisschen besorgniserregend. Ich habe keine Verletzung oder so etwas. Ich hatte einfach grosse Schwierigkeiten, lange Ballwechsel durchzuhalten und mich nach den Punkten zu erholen.»

Noch auf dem Platz sprach er zuvor von einem «ziemlich merkwürdigen Match» angesichts der Dominanz in Satz eins und des umkämpften zweiten Abschnitts. «Es war der Schlüssel für mich, meine Nerven im zweiten Satz zu bewahren. Danach habe ich angefangen, mich besser zu fühlen», meinte Djokovic. 

Kommt der 25. Grand-Slam-Titel noch?. Novak Djokovic und sein Wettlauf gegen die Zeit

Kommt der 25. Grand-Slam-Titel noch?Novak Djokovic und sein Wettlauf gegen die Zeit

Die Nightsessions im New Yorker Arthur-Ashe-Stadium seien «die besten der Welt», sagte der Topstar. «Ich wünschte, ich hätte Learner Tiens Alter.» Sein Körper erhole sich nicht mehr so schnell. «Ich habe immer noch die Motivation», erklärte er. Er werde weiter versuchen, mit der jungen Generation mitzuhalten. 

Djokovic zittert sich zum zweiten Satzbeginn

Nach einem dominanten Beginn wackelte der 24-fache Grand-Slam-Sieger im zweiten Satz. Zwischen den Ballwechseln pustete Djokovic immer wieder durch, ging schwerfällig und stützte sich auch mal auf seinem Schläger ab.

Nur knapp vermied der Favorit einen 2:4-Rückstand und quälte sich in den Tiebreak. In dem kassierte er seine zweite Verwarnung wegen Zeitüberschreitung und hatte als Folge beim nächsten Punkt nur einen Aufschlag zur Verfügung. Eine Konsequenz dessen, dass er sich viel Zeit liess. 

US Open. Kym feiert mit geglücktem Grand-Slam-Debüt grössten Erfolg seiner Karriere

US OpenKym feiert mit geglücktem Grand-Slam-Debüt grössten Erfolg seiner Karriere

Nach dem gewonnenen zweiten Satz rief Djokovic den Physiotherapeuten und liess sich am Zeh offenbar eine Blase tapen. Zwar kassierte er dann ein Break, fing sich aber direkt wieder und geriet nicht mehr in Gefahr.

Djokovic möchte mit seiner Tochter Geburtstag feiern

Djokovic motiviert noch immer die Jagd nach seinen 25. Grand-Slam-Titel. Mit dem würde er zum alleinigen Rekordhalter vor der Australierin Margaret Court (24) aufsteigen. Seit dem Triumph vor zwei Jahren in New York hat er keinen Gewinn eines der vier wichtigsten Tennis-Titel mehr gefeiert. 

Sein Fokus liegt mittlerweile klar auf den Grand-Slam-Turnieren, sein Familienleben stehe an erster Stelle. «Ich werde wahrscheinlich den Geburtstag meiner Tochter verpassen. Es ist der 2. September, wenn es also gut läuft, bin ich noch hier. Aber das sind Dinge, die ich wirklich nicht mehr verpassen möchte», hatte Djokovic vor dem Auftakt des Turniers gesagt.

Er schaffte nun seinen 75. Auftaktsieg bei einem Grand-Slam-Turnier in Serie. In der zweiten Runde trifft Djokovic erneut auf einen jungen Amerikaner, den Qualifikanten Zachary Svajda (22).

Videos aus dem Ressort

Alex Vinatzer: «Ich würde gerne mal Novak Djokovic treffen»

Alex Vinatzer: «Ich würde gerne mal Novak Djokovic treffen»

Italiens Technik-Ass Alex Vinatzer hat sich dem Porträt von blue Sport gestellt. Dabei verrät er, in welchem Weltcup-Hotel man am besten wohnt und welchen Promi er gerne mal treffen würde.﻿

04.02.2025

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Meistgelesen

Francine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»
St. Galler Garagist nutzt Jaguar für Privatfahrten – Kunde irritiert
Die Vergeltungspräsidentschaft des Donald Trump

Videos aus dem Ressort

Oviedo - Real Madrid 0:3

Oviedo - Real Madrid 0:3

LALIGA | 2. Runde | Saison 25/26

24.08.2025

St.Gallen – Luzern 0:1

St.Gallen – Luzern 0:1

Super League | 4. Runde | Saison 22/24

24.08.2025

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

24.08.2025

Oviedo - Real Madrid 0:3

Oviedo - Real Madrid 0:3

St.Gallen – Luzern 0:1

St.Gallen – Luzern 0:1

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Souveräner Sieg. Bencic steht am US Open in der 2. Runde

Souveräner SiegBencic steht am US Open in der 2. Runde

Couragierter Auftritt gegen Sabalenka. Rebeka Masarova verliert gegen die Weltnummer 1

Couragierter Auftritt gegen SabalenkaRebeka Masarova verliert gegen die Weltnummer 1

US Open. Amerikanische Männer erfüllen Pflicht

US OpenAmerikanische Männer erfüllen Pflicht