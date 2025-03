Roger Federer war am Wochenende in den Alpen. Auf Instagram zeigt sich der Ex-Tennisstar beim Skifahren und Fondue essen – und lässt die Gerüchteküche brodeln: Hat Federer eine neue Rolex geleakt?

Handelt es sich dabei um die neue Rolex Land Dweller, die auf dem Mark noch gar nicht erhältlich ist?

Bereits am Dienstag könnten die Fans und Uhren-Kenner Gewissheit haben. Dann werden beim Uhren-Event «Watch and Wonders» neue Modelle vorgestellt. Mehr anzeigen

Am Dienstag startet in Genf der Uhren-Event «Watch and Wonders». Da sollen auch neue Uhrenmodelle vorgestellt werden. Auch eine Rolex «Land Dweller». Eine Uhr, die bisher vom Hersteller noch nicht präsentiert wurde.

Was auffällt: an seinem Handgelenk funkelt eine Uhr, die bisher unbekannt zu sein scheint. Wenn man genauer hinguckt, könnte es sich bei der Uhr um die neue Rolex «Land Dweller» handeln, die Rolex erst am Dienstag präsentieren will.

Fans und Uhren-Kenner fragen sich: Hat Federer das neue Modell geleakt? Gewissheit werden die Fans wohl erst am Dienstag haben. Dass es sich bei der Uhr am Handgelenk der Tennis-Legende um ein neues Modell handelt, ist gar nicht mal so abwegig.

Denn Roger Federer ist noch heute Markenvertreter von Rolex. Die Uhrenmarke begleitet und sponsert den Welt-Star seit Jahren.

In der Kommentarspalte rätseln die Fans über den Leak. So schreibt ein User: «Ist das die neue Rolex? Land Dweller.» Ein weiterer schreibt: «Also das ist jetzt ein Rolex-Teaser!»

Über 1800 Kommentare stehen unter dem Instagrampost von Federer. Für den Post kassiert der Tennis-Profi fast 470'000 Likes.

