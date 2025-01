Henry Bernet ist der letzte Schweizer Vertreter am Australian Open in Melbourne imago

Der 17-jährige Basler Henry Bernet steht am Australian Open im Halbfinal.

Keystone-SDA, sda SDA

Der Junior mit der einhändigen Rückhand sicherte sich den Platz unter den letzten acht mit dem 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) gegen den topgesetzten Tschechen Jan Kumstat.

Bernet übertraf mit dem Halbfinal in Melbourne sein bislang bestes Resultat an einem Grand-Slam-Turnier. Bei seinem Debüt an einem Junioren-Major im letzten Jahr in Roland Garros hatte er die Viertelfinals erreicht und durch seinen Spielstil auch bei internationalen Beobachtern Vergleiche mit Roger Federer angeregt.

Der Start in die neue Saison ist Bernet hervorragend gelungen. Im Vorfeld des Australian Opens gewann er ein Turnier und ist nun seit zehn Partien unbezwungen. Im Halbfinal trifft er in der Nacht auf Freitag auf den Finnen Oskari Paldanius, den er vor knapp zehn Tagen mit 6:1, 6:2 deutlich bezwungen hat.