Alcaraz oder Sinner  – wer gewinnt die ATP Finals?

Beide Ausnahmekönner haben in dieser Saison zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen und zogen mit jeweils vier Siegen aus vier Partien in den Final ein.

Für den Südtiroler ist es am Jahresendturnier bereits die dritte Finalteilnahme in Folge – ein Kunststück, das vor seinem 25. Geburtstag nur Roger Federer und Ivan Lendl geschafft haben.

Alcaraz hingegen steht erstmals im Endspiel der ATP Finals. Der Spanier führt im direkten Vergleich mit 10:5 Siegen und hat Sinner in Turin als Nummer 1 abgelöst. Selbst bei einer Niederlage wird er die Saison an der Spitze beenden.