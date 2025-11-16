Alcaraz oder Sinner  – wer gewinnt die ATP Finals?

An den ATP Finals der besten acht Tennisspieler kommt es am Sonntag in Turin zum erwarteten Traumfinal: Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz trifft um 18.00 Uhr auf Vorjahressieger Jannik Sinner.
Liveticker
Liveticker beendet
3:3
Sinner bleibt dran
Beide Spieler zeigen sich ausgerechnet bei ihren Paradeschlägen verwundbar. Alcaraz produziert viele Fehler auf der Vorhand, Sinner schwächelt auf der Backhand. Am Ende kann Sinner sich das Game ohne grössere Probleme sichern.
3:2
Alcaraz hält den Aufschlag mit Mühe
Alcaraz hat ein paar Fehler zu viel drin und muss über Einstand. Sinner dominiert zwar den nächsten Punkt, aber der Spanier kontert mit der Rückhand. Mit einem Fehler schenkt Sinner seinem Gegner schliesslich das Game.
2:2
Sinner gleicht aus
Mit einem Punkt am Netz und einem Ass gleicht Sinner aus. Das spezielle Game geht nach dem langen Unterbruch an den Südtiroler.
2:1*
Medizinischer Notfall
Da eine Person im Publikum offenbar gesundheitliche Probleme aufweist, ist die Partie aktuell seit 11 Minuten unterbrochen. Nun geht es weiter.
2:1*
Unterbruch in Turin
Nach zwei Vorhandfehlern von Sinner steht es plötzlich 30:30. Doch nach einer langen Rally macht Alcaraz den Fehler. Da Sinner jedoch im Anschluss ein Doppelfehler produziert, geht es über Einstand.
2:1
Alcaraz mit starkem Game
Der Spanier sichert sich auch sein zweites Aufschlagsspiel. Alcaraz bleibt dabei ebenfalls ohne Punktverlust. Bis jetzt zeigen sich beide Aufschläger sehr souverän.
1:1
Sinner zu Null
Zwei Vorhandfehlern von Alcaraz, ein aggressives Spiel sowie ein Ass bringen dem Südtiroler das Game zu Null.
1:0
Alcaraz holt sich das erste Game
Der Spanier zeigt sich beim Auftakt gegen den Lokalmatadoren unbeeindruckt und holt sich das erste Game souverän.
Dominatoren im Final
Beide Ausnahmekönner haben in dieser Saison zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen und zogen mit jeweils vier Siegen aus vier Partien in den Final ein.
Für den Südtiroler ist es am Jahresendturnier bereits die dritte Finalteilnahme in Folge – ein Kunststück, das vor seinem 25. Geburtstag nur Roger Federer und Ivan Lendl geschafft haben.
Alcaraz hingegen steht erstmals im Endspiel der ATP Finals. Der Spanier führt im direkten Vergleich mit 10:5 Siegen und hat Sinner in Turin als Nummer 1 abgelöst. Selbst bei einer Niederlage wird er die Saison an der Spitze beenden.