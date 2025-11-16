  1. Privatkunden
Traum-Final Alcaraz oder Sinner  – wer gewinnt die ATP Finals?

Syl Battistuzzi

16.11.2025

An den ATP Finals der besten acht Tennisspieler kommt es am Sonntag in Turin zum erwarteten Traumfinal: Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz trifft um 18.00 Uhr auf Vorjahressieger Jannik Sinner.

Redaktion blue Sport

16.11.2025, 17:55

16.11.2025, 18:53

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 3:3

    Sinner bleibt dran

    Beide Spieler zeigen sich ausgerechnet bei ihren Paradeschlägen verwundbar. Alcaraz produziert viele Fehler auf der Vorhand, Sinner schwächelt auf der Backhand. Am Ende kann Sinner sich das Game ohne grössere Probleme sichern.

  • 3:2

    Alcaraz hält den Aufschlag mit Mühe

    Alcaraz hat ein paar Fehler zu viel drin und muss über Einstand. Sinner dominiert zwar den nächsten Punkt, aber der Spanier kontert mit der Rückhand. Mit einem Fehler schenkt Sinner seinem Gegner schliesslich das Game.

  • 2:2

    Sinner gleicht aus

    Mit einem Punkt am Netz und einem Ass gleicht Sinner aus. Das spezielle Game geht nach dem langen Unterbruch an den Südtiroler. 

  • 2:1*

    Medizinischer Notfall

    Da eine Person im Publikum offenbar gesundheitliche Probleme aufweist, ist die Partie aktuell seit 11 Minuten unterbrochen. Nun geht es weiter.

  • 2:1*

    Unterbruch in Turin

    Nach zwei Vorhandfehlern von Sinner steht es plötzlich 30:30. Doch nach einer langen Rally macht Alcaraz den Fehler. Da Sinner jedoch im Anschluss ein Doppelfehler produziert, geht es über Einstand. 

  • 2:1

    Alcaraz mit starkem Game

    Der Spanier sichert sich auch sein zweites Aufschlagsspiel. Alcaraz bleibt dabei ebenfalls ohne Punktverlust. Bis jetzt zeigen sich beide Aufschläger sehr souverän.

  • 1:1

    Sinner zu Null 

    Zwei Vorhandfehlern von Alcaraz, ein aggressives Spiel sowie ein Ass bringen dem Südtiroler das Game zu Null.

  • 1:0

    Alcaraz holt sich das erste Game

    Der Spanier zeigt sich beim Auftakt gegen den Lokalmatadoren unbeeindruckt und holt sich das erste Game souverän.

  • #

    Dominatoren im Final

    Beide Ausnahmekönner haben in dieser Saison zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen und zogen mit jeweils vier Siegen aus vier Partien in den Final ein.

    Für den Südtiroler ist es am Jahresendturnier bereits die dritte Finalteilnahme in Folge – ein Kunststück, das vor seinem 25. Geburtstag nur Roger Federer und Ivan Lendl geschafft haben.

    Alcaraz hingegen steht erstmals im Endspiel der ATP Finals. Der Spanier führt im direkten Vergleich mit 10:5 Siegen und hat Sinner in Turin als Nummer 1 abgelöst. Selbst bei einer Niederlage wird er die Saison an der Spitze beenden.

    • Mehr anzeigen

Mehr Videos