Novak Djokovic bestreitet mit fast 39 Jahren den Australian-Open-Final gegen Carlos Alcaraz. Holt sich der Serbe den 25. Grand-Slam-Titel oder der Spanier seinen ersten in Melbourne?
So 01.02. 09:30 - 10:40 ∙ SRF zwei ∙ 70 Min
Liveticker
Liveticker beendet
Alcaraz füht mit Break
Im zweiten Durchgang kann Alcaraz mit einem Break vorlegen. Der Spanier führt 2:1.
Der Startsatz geht an Djokovic
Wieder ein Break! Djokovic spielt einen nahezu perfekten Satz und gewinnt den ersten Durchgang mit 6:2. Das war ganz stark!
Djokovic ohne Mühe bei eigenem Service
Es sieht stark nach dem Satzgewinn für Djokovic aus. Der Serbe bleibt bei eigenem Service unantastbar und führt 5:2.
Djokovic mit dem ersten Break
Der Serbe präsentiert sich hier zu Beginn ganz stark und schafft als Erster den Service-Durchbruch.
Ausgeglichener Start
Die ersten drei Games verlaufen ausgeglichen. Alles in der Reihe, Djokovic führt 2:1.
Das Spiel läuft
Djokovic beginnt mit Aufschlag. Alcaraz oder Djokovic – wer holt sich den Titel?
Um 9:30 Uhr geht's los
Die beiden Spieler machen sich bereit. In Kürze geht's im Melbourne los.
Ältester oder Jüngster aller Zeiten
Djokovic könnte nicht nur seinen Grand-Slam-Rekord weiter ausbauen, er würde auch den Australier Ken Rosewall als ältester Grand-Slam-Sieger im Einzel ablösen. Rosewall gewann 1972 das Australian Open mit 37, Djokovic wird in diesem Jahr 39. Roger Federer holte seinen letzten Major-Titel 2017 mit fast 36 Jahren.
Auch für Carlos Alcaraz ist der Final nach dem Fünf-Satz-Drama inklusive Krämpfen gegen Alexander Zverev ein ganz besonderes. Das Australian Open ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das er noch nicht gewonnen hat. Mit 22 Jahren und 272 Tagen wäre er der jüngste Tennisprofi der Geschichte, der den sogenannten Karrieren-Grand-Slam perfekt macht.
Djokovic winkt der 25. Grand-Slam-Titel
Sowohl für Alcaraz als auch für Djokovic steht viel auf dem Spiel. Für den Spanier wäre es der erste Titel in Melbourne. Die Australian Open sind das einzige Grand-Slam-Turnier, das der Weltranglisten-Erste noch nicht gewonnen hat. Djokovic würde im Falle eines Sieges seinen 25. Grand-Slam-Titel feiern, mehr als jeder andere Tennisprofi. Er hätte im Falle des Triumphs einen Titel mehr als die Australierin Margaret Court.
Zwei Marathon-Halbfinals
Der Weltranglisten-Erste Alcaraz hatte am Freitag in einem Tennis-Drama über 5:27 Stunden Alexander Zverev besiegt. Djokovic hatte Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien ebenfalls in fünf Sätzen bezwungen und dabei mehr als vier Stunden auf dem Platz gestanden.
Der Tag vor dem Endspiel in der Rod Laver Arena stand deshalb ganz im Zeichen der Erholung. «Ich werde definitiv nicht trainieren», sagte Djokovic. Auch Alcaraz legte seinen Fokus nach den heftigen Krämpfen im Duell mit Zverev auf Regeneration. Gut für beide Finalisten: Anders als am Freitag ist es am Sonntag in Melbourne deutlich kühler bei Temperaturen unter 20 Grad.
Wer ist fitter?
Im Duell der Tennis-Generationen kommt es heute vor allem auch auf die Fitness an. Wenn der 22 Jahre alte Carlos Alcaraz und der 16 Jahre ältere Novak Djokovic um 9.30 Uhr im Finale der Australian Open aufeinandertreffen, ist die grosse Frage, wer sich besser von den Strapazen der Halbfinals erholt hat.