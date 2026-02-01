Djokovic könnte nicht nur seinen Grand-Slam-Rekord weiter ausbauen, er würde auch den Australier Ken Rosewall als ältester Grand-Slam-Sieger im Einzel ablösen. Rosewall gewann 1972 das Australian Open mit 37, Djokovic wird in diesem Jahr 39. Roger Federer holte seinen letzten Major-Titel 2017 mit fast 36 Jahren.

Auch für Carlos Alcaraz ist der Final nach dem Fünf-Satz-Drama inklusive Krämpfen gegen Alexander Zverev ein ganz besonderes. Das Australian Open ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das er noch nicht gewonnen hat. Mit 22 Jahren und 272 Tagen wäre er der jüngste Tennisprofi der Geschichte, der den sogenannten Karrieren-Grand-Slam perfekt macht.