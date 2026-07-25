Marc-Andrea Hüsler darf vom perfekten Karrierenende träumen. Der Zürcher steht beim Challenger-Turnier in Zug im Final.

Dreht bei seinem letzten Profiturnier noch einmal richtig auf: Marc-Andrea Hüsler.

Vielleicht muss sich Marc-Andrea Hüsler (ATP 297) das mit dem Rücktritt noch einmal überlegen. Beim Zug Open, nach dem er das Racket an den Nagel hängen will, erreichte der 30-jährige Linkshänder den Final, seinen ersten auf diesem Niveau seit 16 Monaten.

Im Halbfinal gewann Hüsler in knapp zweieinhalb Stunden 7:6 (7:5), 4:6, 6:4 gegen den überraschenden Deutschen Max Rehberg (ATP 409). Im Final trifft er auf den Brasilianer Thiago Seyboth Wild (ATP 276). Dieser setzte sich im Halbfinal gegen einen weiteren Zürcher, den Qualifikanten Dylan Dietrich (ATP 556) 6:4, 6:3 durch.