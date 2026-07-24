Die Schweizer Tenniscracks enttäuschen das Heimpublikum am Zug Open auch am Freitag nicht. Marc-Andrea Hüsler und Dylan Dietrich stehen in den Halbfinals.

Hüsler verlängerte seine Karriere mit einem Sieg gegen Dominic Stricker um mindestens einen Tag, Dietrich schaffte den Halbfinal-Einzug mit einem Sieg über die Setznummer 8.

Hüsler (ATP 297), der sein Karriereende nach dem Challenger-Turnier in der Zentralschweiz angekündigt hat, machte mit seinem Landsmann Stricker (ATP 357) kurzen Prozess und setzte sich in etwas mehr als einer Stunde 6:3, 6:2 durch. Dietrich, als Weltnummer 556 der beste Spieler der amerikanischen Universitätsliga, setzte seinen Lauf nach erfolgreicher Qualifikation und dem Vorstoss in die Viertelfinals fort. Der 21-jährige Zürcher bezwang den als Nummer 8 gesetzten Franzosen Harold Mayot 6:3, 6:3.

Dietrich spielt damit am Samstag gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild (ATP 276) um den Finaleinzug. Hüsler bekommt es mit dem Deutschen Max Rehberg (ATP 409) zu tun.