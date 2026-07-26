Die Karriere von Marc-Andrea Hüsler (ATP 297) endet nicht mit einem Titel. Der Zürcher unterliegt im Final des Challenger-Turniers in Zug dem Brasilianer Thiago Seyboth Wild (ATP 275) 4:6, 3:6.

Der 30-jährige Linkshänder, der neun Tage zuvor angekündigt hatte, dass dieses Turnier sein letztes als Profi sein würde, war im Final auf dem Zuger Sandplatz klar unterlegen. Er gab seinen Aufschlag viermal ab und verwertete gleichzeitig nur einen von acht Breakbällen.

Hüsler bleibt damit bei sieben Titeln auf der Challenger Tour stehen. Seinen letzten gewann er im April 2025 in Morelos in Mexiko. Zu seinem grössten Erfolg zählt jedoch ein Titel auf der ATP Tour: Anfang Oktober 2022 triumphierte er beim ATP-250-Turnier in Sofia, nachdem er sich zuvor durch die Qualifikation gespielt hatte.

Seine beste Weltranglistenposition im Einzel erreichte «Mac» im Februar 2023 als Nummer 47 der Welt. Auch im Doppel machte er auf der ATP-Tour auf sich aufmerksam. 2021 gewann er gemeinsam mit dem Berner Dominic Stricker den Titel in Gstaad.