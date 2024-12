Marc-Andrea Hüsler muss weiter auf das nächste Erfolgserlebnis auf Stufe ATP warten Keystone

Marc-Andrea Hüsler scheidet im ATP-Turnier in Hongkong als Qualifikant in der 1. Runde aus. Der Zürcher verliert gegen den Franzosen Alexandre Muller in drei Sätzen.

Das 6:2, 4:6, 3:6 musste Hüsler gegen einen Konkurrenten hinnehmen, der als Nummer 67 im Ranking 92 Positionen vor ihm liegt und so gut klassiert ist wie noch nie in seiner Karriere.

Hüsler muss nach der Niederlage im ersten Aufeinandertreffen mit dem Franzosen weiter auf eines der rar gewordenen Erfolgserlebnisse auf Stufe ATP warten. Letztmals hatte der Linkshänder auf dieser Ebene im vergangenen April den Platz als Gewinner verlassen. Im Turnier in München schaffte er es bis in die Viertelfinals, in denen er am Dänen Holger Rune scheiterte.