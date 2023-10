Glänzend in Form: Hubert Hurkacz steht bei seiner ersten Teilnahme in Basel gleich im Final Keystone

Hubert Hurkacz ist erster Finalist der diesjährigen Swiss Indoors in Basel. Der als Nummer 4 gesetzte Pole gewinnt im Halbfinal 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Ugo Humbert.

Die Weltnummer 11 Hurkacz kämpft noch um die Qualifikation für die ATP Finals der besten acht Spieler des Jahres und gehörte nach seinem Triumph beim Masters-1000-Event in Schanghai vor dem Turnier zu den Topfavoriten auf den Turniersieg. Diesem Attribut wird der 26-Jährige aus Breslau voll und ganz gerecht – auch wenn er wie im Viertelfinal über drei Sätze gehen musste.

Im Duell zweier guter Aufschläger hatte in den ersten beiden Sätzen je ein Break entschieden. Im dritten und entscheidenden Durchgang zeigten jedoch beide Nerven. Der 25-jährige Franzose, der im Viertelfinal den letzten Schweizer Dominic Stricker in drei Sätzen eliminiert hatte, gab zum 3:5 seinen Aufschlag ab und schaffte sogleich das Re-Break. Dann wehrte der Linkshänder bei eigenem Service zwei Matchbälle ab. So musste am Ende ein Tiebreak entscheiden – in dem Hurkacz nach gut zweieinhalb Stunden beim fünften Matchball ein Ass schlug.

Er strebt bei seinem Debüt in der Basler St. Jakobshalle seinen dritten Turniersieg in diesem Jahr an. Seine Finalbilanz ist eindrücklich: Bei seinen bisher acht Endspiel-Teilnahmen hat der Pole sieben Mal gewonnen. Einzig im August 2022 verlor er in Montreal einen Final.

Den zweiten Finalisten machen in einer Neuauflage des letztjährigen Titelkampfes der topgesetzte Däne Holger Rune und der Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime aus.

sda