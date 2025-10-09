Belinda Bencic leistete gut Widerstand, musste aber gegen Swiatek wieder als Verliererin vom Platz Keystone

Belinda Bencic verliert beim WTA-1000-Turnier in Wuhan im Achtelfinal.

Keystone-SDA SDA

Die 28-jährige Olympiasiegerin scheitert nach über zwei Stunden Spielzeit an der sechsfachen Major-Siegerin Iga Swiatek mit 6:7 (2:7), 4:6.

Nach einem Fehlstart und einem raschen 0:3-Rückstand leistete Bencic der Weltranglisten-Zweiten einen ganz anderen Widerstand als noch in Wimbledon, als sie gegen die spätere Turniersiegerin im Halbfinal mit 2:6, 0:6 untergegangen war. Zweimal führte die Schweizerin in der Folge mit einem Break Vorsprung, mit 5:4 im ersten und mit 2:0 im zweiten Satz. Swiatek reagierte aber auf die Breaks jeweils umgehend.

Für Bencic zerschlug sich mit dem Achtelfinal-Out in der chinesischen Metropole die letzte, ohnehin nur noch kleine Hoffnung auf die Teilnahme an den WTA-Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres. Seit Wimbledon blieben die Topresultate aus; in den letzten fünf Turnieren schlug Bencic keine Top-70-Spielerin.