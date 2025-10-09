  1. Privatkunden
WTA Wuhan Iga Swiatek erneut zu stark für Belinda Bencic

SDA

9.10.2025 - 15:35

Belinda Bencic leistete gut Widerstand, musste aber gegen Swiatek wieder als Verliererin vom Platz
Belinda Bencic leistete gut Widerstand, musste aber gegen Swiatek wieder als Verliererin vom Platz
Keystone

Belinda Bencic verliert beim WTA-1000-Turnier in Wuhan im Achtelfinal.

Keystone-SDA

09.10.2025, 15:35

Die 28-jährige Olympiasiegerin scheitert nach über zwei Stunden Spielzeit an der sechsfachen Major-Siegerin Iga Swiatek mit 6:7 (2:7), 4:6.

Nach einem Fehlstart und einem raschen 0:3-Rückstand leistete Bencic der Weltranglisten-Zweiten einen ganz anderen Widerstand als noch in Wimbledon, als sie gegen die spätere Turniersiegerin im Halbfinal mit 2:6, 0:6 untergegangen war. Zweimal führte die Schweizerin in der Folge mit einem Break Vorsprung, mit 5:4 im ersten und mit 2:0 im zweiten Satz. Swiatek reagierte aber auf die Breaks jeweils umgehend.

Für Bencic zerschlug sich mit dem Achtelfinal-Out in der chinesischen Metropole die letzte, ohnehin nur noch kleine Hoffnung auf die Teilnahme an den WTA-Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres. Seit Wimbledon blieben die Topresultate aus; in den letzten fünf Turnieren schlug Bencic keine Top-70-Spielerin.

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Luca Jaquez (22) wird zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Er erzählt von Kindheitsträumen, Rückschlägen und Vorbildern.

07.10.2025

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Laut Polizei verlor der 56-Jährige die Kontrolle über seinen motorisierten Gleitschirm, als über Porto Sant'Elpidio in der italienischen Region Marken flog.

18.07.2025

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

