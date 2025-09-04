Iga Swiatek’s response to being asked if she needs a mental break after loss to Anisimova at U.S. Open



Iga: “Do you need a mental break?”



“Sorry?”



Iga: “You look like you need a mental break.”



“I do yeah.”



Iga: “Then what are you doing here?” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/p8Yfxrv755 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025

Iga Swiatek erschien nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Amanda Anisimova an den US Open zur obligaten Medienkonferenz – und nervte sich ab einer Frage eines Reporters.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Iga Swiatek verlor in der Nacht auf Donnerstag im Viertelfinale der US Open gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova in zwei Sätzen.

An der Medienkonferenz nervte sich die Polin ab der Frage eines Reporters, der wissen wollte, ob sie eine Auszeit brauche.

Die 24-Jährige antwortete genervt und kehrte den Spiess um: «Brauchen Sie eine Auszeit? Sie sehen so aus, als bräuchten Sie eine Auszeit», sagte sie dem Reporter. Mehr anzeigen

Die 24-jährige Polin verlor in der Nacht auf Donnerstag die Reprise des diesjährigen Wimbledon-Finales gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6.

Während Swiatek in London dominierte und das Endspiel mit 6:0, 6:0 für sich entschied, tat sie sich in New York sichtlich schwerer gegen die gleichaltrige US-Amerikanerin. Am Ende musste sie den Traum des zweiten Triumphs an den US Open nach 2022 vorerst vergraben.

Niedergeschlagen tauchte die Polin an der obligaten Medienkonferenz auf und antwortete die Fragen der anwesenden Journalisten. Eine davon schlug besonders auf das Gemüt der 24-Jährigen.

«Sie haben viel Tennis gespielt in den letzten Monaten. Wimbledon, die Turniere in Amerika als Vorbereitung auf die US Open – wie müde sind Sie im Moment?», fragte ein Reporter.

Sichtlich verwirrt und genervt ab der Frage, überlegt sich Swiatek mehrere Sekunden lang eine passende Antwort: «Ich weiss nicht. Meine Spiele hier waren nicht anstrengend.»

«Ich rede nicht von den Niederlagen, sondern von einer Auszeit für das Mentale», hakt der Reporter nach, was die Polin nur noch weiter nervt. Er meine die vielen Spielen hintereinander. «Warum sagen Sie das? Fragen Sie doch bei denen nach, die den Spielplan machen», antwortet Swiatek bissig.

«Brauchen Sie eine Auszeit?»

Sie müsse sich einfach an den Spielplan anpassen – und kehrt dann den Spiess um: «Brauchen Sie eine Auszeit? Sie sehen so aus, als bräuchten Sie eine Auszeit.» Er bräuchte eine, antwortet der verdutzte Reporter.

Mit einem Schmunzeln fügt dann die Polin an: «Was machen Sie denn hier?» Er müsse bis zum Ende des Turniers durchhalten. Mit einem trockenen «Viel Erfolg» beendet die 24-Jährige das unangenehme Gespräch.

Die mentale Gesundheit der Tennis-Stars wurde in den letzten Wochen vermehrt zum Thema, nachdem Alexander Zverev öffentlich darüber gesprochen hatte, «monatelang ein kleines Burnout» gehabt zu haben. Damit ist der Deutsche nicht alleine. Andere Tennis-Profis sprachen vermehrt darüber, wie Hetze, Einsamkeit und Druck zu mentalen Problemen führen.