  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Davis Cup Italien auch ohne Sinner und Musetti im Final

SDA

21.11.2025 - 21:35

Ausgelassene Frede: Flavio Cobolli wehrt sieben Matchbälle ab und bringt Italien in den Final des Davis Cups
Ausgelassene Frede: Flavio Cobolli wehrt sieben Matchbälle ab und bringt Italien in den Final des Davis Cups
Keystone

Italien wird am Sonntag vor heimischem Publikum in Bologna um seinen dritten Davis-Cup-Sieg in Folge spielen.

Keystone-SDA

21.11.2025, 21:35

21.11.2025, 22:13

Auch ohne den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner und die Nummer 8 Lorenzo Musetti erreichten die Italiener den Final. Im ersten Halbfinal bezwangen die Azzurri Belgien 2:0. Gegner wird am Sonntag Spanien oder Deutschland sein.

Matteo Berrettini (ATP 56) brachte sein Team mit einem 6-3 6-4 Sieg über Raphaël Collignon (ATP 86) auf die Siegerstrasse und feierte seinen achten Davis-Cup-Sieg in Folge. Anschliessend musste Flavio Cobolli (ATP 22) hart darum kämpfen, die Partie bereits vor einem allfälligen Doppel zu entscheiden. Er gewann 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15) gegen Zizou Bergs (ATP 43), der in einem verrückten Tiebreak im entscheidenden Satz sieben Matchbälle vergab.

Meistgelesen

Khashoggi-Witwe: Mitschrift von Trump-Telefonat veröffentlichen +++ Republikaner schweigen zu Trumps Todesstrafen-Aussage
Francine Jordi: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, bedeutet mir nicht so viel»
Das liebt Herzogin Meghan an Prinz Harry
Frauen-Cheftrainer widerspricht Vertrauensarzt: «Alles Spekulationen»
Ukrainischer Kampfroboter hält sechs Wochen lang die Stellung

Videos aus dem Ressort

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Wil – Yverdon 2:4

Wil – Yverdon 2:4

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Bellinzona – Vaduz 0:1

Bellinzona – Vaduz 0:1

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Wil – Yverdon 2:4

Wil – Yverdon 2:4

Bellinzona – Vaduz 0:1

Bellinzona – Vaduz 0:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Davis Cup. Deutschland gewinnt Viertelfinalkrimi spät nach Mitternacht

Davis CupDeutschland gewinnt Viertelfinalkrimi spät nach Mitternacht

Davis Cup. Spanien nach Sieg gegen Tschechien in den Halbfinals

Davis CupSpanien nach Sieg gegen Tschechien in den Halbfinals

Davis Cup. Titelverteidiger Italien folgt Belgien in die Halbfinals

Davis CupTitelverteidiger Italien folgt Belgien in die Halbfinals