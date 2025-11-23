Italien gewinnt dank Siegen in den beiden Einzeln den Davis Cup Keystone

Italien macht den Hattrick perfekt und sichert sich dank einem 2:0 Sieg über Spanien zum dritten Mal in Folge den Titelgewinn am Davis Cup.

Keystone-SDA SDA

Das Team, das ohne seine beiden besten Spieler Jannik Sinner (ATP 2) und Lorenzo Musetti (ATP 8) angetreten ist, gewann zuhause in Bologna gegen Spanien 2:0

Entscheidend war dabei das zweite Einzel, in dem Flavio Cobolli (ATP 22) gegen Jaume Munar (ATP 36) antrat und mit 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 gewann. Nachdem der erste Satz deutlich mit 6:1 an Munar ging, drehte Cobolli auf. Den zweiten Satz sicherte er sich im Tiebreak, ehe er den Entscheidungssatz mit 7:5 für sich entschied. Insgesamt dauerte die Partie, die den Sieg Italiens sicherte, knapp drei Stunden.

Bereits das erste Einzel des Tages hatte Matteo Berrettini für Italien souverän mit 6:3, 6:4 gewonnen, Pablo Carreño Busta blieb keine Chance. So unterlag Spanien, das ohne den verletzten Carlos Alcaraz am Davis-Cup-Finalturnier teilnahm, bereits vor dem als dritte Partie angesetzten Doppel.

Italien feiert damit nach den Siegen 2024 gegen die Niederlande und 2023 gegen Australien den dritten Titel in Folge und den vierten am Davis Cup überhaupt.