Titelverteidigung geschafft Italien gewinnt erneut den Billie Jean King Cup

SDA

21.9.2025 - 15:54

Jasmine Paolini führt Italien zum Gewinn des Billie Jean King Cup.
Jasmine Paolini führt Italien zum Gewinn des Billie Jean King Cup.
Bild: Keystone

Italien gewinnt in Shenzhen zum sechsten Mal – und zum zweiten Mal hintereinander – den Billie Jean King Cup. Die Italienerinnen holen sich im Final gegen die USA den Sieg schon in den Einzeln.

Keystone-SDA

21.09.2025, 15:54

21.09.2025, 15:56

Elisabetta Cocciaretto und Jasmine Paolini entschieden im Final die Einzel gegen höher klassierte Gegnerinnen in jeweils zwei Sätzen für sich. Elisabetta Cocciaretto, die Nummer 91 der Welt, besiegte die zuvor im Turnier noch unbesiegte Emma Navarro (WTA 18) in 89 Minuten 6:4, 6:4. Das zweite Einzel entschied Jasmine Paolini (WTA 8) gegen Jessica Pegula (WTA 7) mit 6:4, 6:2 für sich.

Cocciaretto sorgte für die grosse Überraschung im Final. «Das war ein unglaubliches Spiel von mir», schwärmte sie im Platz-Interview nach dem Sieg über Navarro. Insgesamt war es aber Paolini, die in China glänzte. Paolini gewann in Shenzhen alle ihre Einzel und zusammen mit Sara Errani im Halbfinal gegen die Ukraine auch das entscheidende Doppel.

Die sechs italienischen Erfolge im Billie Jean King Cup (früher Fed Cup) kamen alle in den letzten 20 Jahren (2006, 2009, 2010, 2013, 2024, 2025). Rekordsieger USA holte die Trophäe schon 18 Mal, aber nie mehr seit 2017. Italien gewann in diesem Format die letzten sechs Direktbegegnungen gegen das USA-Team.

