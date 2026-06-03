Steht erstmals an einem Major-Turnier im Halbfinal: Flavio Cobolli Keystone

Der Männerfinal am French Open findet in jedem Fall mit italienischer Beteiligung statt. Flavio Cobolli steht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinal und trifft dort auf einen Landsmann.

Keystone-SDA SDA

Der 24-jährige Cobolli setzte sich im Viertelfinal gegen den als Nummer 4 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch. Im Duell um den Finaleinzug trifft der Weltranglisten-14. am Freitag auf einen Landsmann.

Sein Gegner wird im letzten Viertelfinal zwischen den Italienern Matteo Berrettini (ATP 105) und Matteo Arnaldi (ATP 104) ermittelt. Den anderen Halbfinal bestreiten der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev (ATP 3) und der Tscheche Jakub Mensik (ATP 27).

Drei Italiener in den Viertelfinals eines Major-Turniers hatte es zuvor noch nie gegeben. Dabei war der beste Tennisspieler des Landes, der Weltranglistenerste Jannik Sinner, nach einem dramatischen körperlichen Einbruch in der zweiten Runde von Paris ausgeschieden.