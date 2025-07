Der 22-jährige Aargauer Jérôme Kym freut sich am Swiss Open in Gstaad über seinen ersten Sieg auf der ATP Tour Keystone

Der Schweizer Tennisprofi Jérôme Kym feiert am Swiss Open in Gstaad seinen ersten Sieg auf der ATP Tour. Er bezwingt beim Sandturnier den französischen Qualifikanten Calvin Hemery 7:5, 4:6, 7:5.

Keystone-SDA SDA

An den Swiss Indoors in Basel hatte Jérôme Kym (ATP 154) im letzten Herbst die Qualifikation überstanden und war dann knapp am Top-20-Spieler Ugo Humbert gescheitert. Im Berner Oberland profitiert er nun von einer Wildcard und einer günstigen Auslosung. Gegen Calvin Hemery (ATP 171) nutzte er diese Chance zu diesem ersten Erfolg.

Im Achtelfinal trifft der 22-jährige Aargauer am Donnerstag mit dem Italiener Francesco Passaro (ATP) auf einen weiteren Qualifikanten.

Gegen Hemery konnte sich Kym lange auf seinen guten Aufschlag verlassen. Im ersten Satz gelang ihm das erste und entscheidende Break zum 7:5. Im zweiten Durchgang musste er hingegen zum 2:3 als Erster seinen Service abgeben.

Auch im Entscheidungssatz geriet Kym schnell 0:2 und 1:3 ins Hintertreffen, kämpfte sich aber wieder zurück. Nach gut zweieinviertel Stunden und einem letzten Break zum 7:5 durfte er jubeln. Einen ersten Matchball hatte der acht Jahre ältere Franzose bei 4:5 noch stark abgewehrt.

