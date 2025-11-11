  1. Privatkunden
Tennis Jabeur erwartet ihr erstes Kind

SDA

11.11.2025 - 12:34

Die Tunesierin Ons Jabeur wird zum ersten Mal Mutter
Die Tunesierin Ons Jabeur wird zum ersten Mal Mutter
Keystone

Die dreimalige Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur gibt via Instagram ihre Schwangerschaft bekannt. Im April erwartet die 31-jährige Tunesierin einen Jungen.

Keystone-SDA

11.11.2025, 12:34

Im Juli hatte die ehemalige Weltranglistenzweite nach zwei von Verletzungen geprägten Jahren eine Auszeit genommen. Nun verzögert sich ihr Comeback.

Jabeurs grösste Erfolge liegen schon ein paar Jahre zurück. 2022 und 2023 erreichte sie in Wimbledon den Final, 2022 stand sie am US Open im Endspiel. Ihr letztes Spiel bestritt sie Ende Juni in Wimbledon, wo sie in der 1. Runde aufgeben musste. Aktuell belegt Jabeur Platz 79 in der WTA-Weltrangliste.

Marc Rochat: «Es ist in Ordnung, Angst zu haben und darüber zu sprechen»

Marc Rochat: «Es ist in Ordnung, Angst zu haben und darüber zu sprechen»

03.11.2025

03.11.2025

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Mit 28 Jahren steht Marco Odermatt mitten in seiner glorreichen Karriere als Skirennfahrer. Schon heute erscheint eine autorisierte Biografie über ihn. Der kartonierte Einband «Meine Welt» gewährt auf 300 Seiten spannende Einblicke in sein Leben.

11.11.2025

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

10.11.2025

10.11.2025

Marc Rochat: «Es ist in Ordnung, Angst zu haben und darüber zu sprechen»

Marc Rochat: «Es ist in Ordnung, Angst zu haben und darüber zu sprechen»

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

Lang: «Am Ball hat Ronaldinho ein unbeschreibliches Gefühl»

