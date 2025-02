Jannik Sinner verpasst wegen der dreimonatigen Sperre die Turniere in Indian Wells und Miami, aber kein Grand-Slam-Turnier und auch nicht das Heimturnier in Rom Keystone

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner und die Welt-Dopingagentur WADA einigen sich in einem Vergleich auf eine dreimonatige Dopingsperre. Die Tennis-Dopingbehörde ITIA sah zuvor von einer Sperre ab.

Noch im Februar hätte der Dopingfall Sinner vor dem Sportgerichtshof in Lausanne (endlich) verhandelt werden sollen. Im März 2024 ist Sinner in Indian Wells zweimal positiv auf die verbotene Substanz Clostebol getestet worden.

Die WADA, die im September Rekurs gegen den Freispruch eingelegt hatte, bestätigte am Samstag den Vergleich mit Sinner. Jannik Sinner akzeptiert eine dreimonatige Sperre, die ihn nicht nur von Turnieren, sondern auch von Trainingsplätzen fern hält. Im Raum stand vorher eine Sperre bis zu anderthalb oder zwei Jahren.

Die WADA ihrerseits akzeptierte die Erklärungen von Sinner, dass er sich keinen Vorteil verschaffen wollte, und dass die Substanz ohne sein Wissen in seinen Körper gelangt ist.

Rückkehr in Rom

Es ist anzunehmen, dass jene Fraktionen, die letzten Sommer Sinners Freispruch kritisierten, auch dem Vergleich kritisch gegenüber stehen werden. Sinner trat seine Sperre am 9. Februar an. Am 4. Mai läuft sie aus, weil vier Tage angerechnet werden, während denen der Italiener schon letzten Frühling provisorisch gesperrt gewesen ist.

Jannik Sinner verpasst kein Grand-Slam-Turnier und darf pünktlich auf das Italien Open in Rom, das letzte und bedeutendste Vorbereitungsturnier auf das Major-Turnier von Roland-Garros, wieder auf die Tour zurückkehren.

Die International Tennis Integrity Association (ITIA) sieht sich durch den Vergleich ebenfalls bestätigt, obwohl sie Sinner freigesprochen hat. Die WADA warf der ITIA nicht vor, Sinner im Vergleich zu anderen Profis bevorzugt behandelt zu haben.

Während seiner dreimonatigen Sperre wird Jannik Sinner in der Weltrangliste 1600 Punkte einbüssen. Derzeit beträgt sein Vorsprung auf Alexander Zverev, den ersten Verfolger, 3695 Punkte.

