  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

ATP Finals Sinner weist Zverev in die Schranken und steht in Turin im Halbfinal

SDA

12.11.2025 - 22:37

Jannik Sinner machte aus seinen Chancen mehr als Alexander Zverev.
Jannik Sinner machte aus seinen Chancen mehr als Alexander Zverev.
Bild: sda

Jannik Sinner zieht als erster Spieler bei den ATP Finals in den Halbfinal ein. Der italienische Titelverteidiger gewinnt in Turin sein zweites Gruppenspiel gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:4, 6:3.

Keystone-SDA

12.11.2025, 22:37

12.11.2025, 22:39

Weil sich im anderen Match der Gruppe Björn Borg der Kanadier Félix Auger-Aliassime gegen den Amerikaner Ben Shelton mit 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 durchsetzte, ist Sinner der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Am Freitag spielen Zverev und Auger-Aliassime im Direktduell um den zweiten Halbfinalplatz.

Der Weltranglisten-Dritte Zverev, der sich am ersten Spieltag gegen Shelton in zwei Sätzen durchgesetzt hatte, kassierte gegen Sinner die fünfte Niederlage in Folge und die vierte in diesem Jahr.

Bis zum 4:4 im ersten Satz konnte der 28-jährige Deutsche gegen den wesentlich effizienteren Südtiroler resultatmässig mithalten, das erste Break kassierte er zum Satzverlust. Im zweiten Umgang liess er fünf Breakchancen ungenutzt, während sich Sinner den entscheidenden Servicedurchbruch mit der einzigen Möglichkeit sicherte.

Videos aus dem Ressort

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Das Tennisjahr 2025 neigt sich dem Ende zu und Experte Heinz Günthardt analysiert, wie es um das Schweizer Tennis steht.

12.11.2025

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Heinz Günthardt analysiert das gelungene Comeback-Jahr von Belinda Bencic.

31.10.2025

Meistgelesen

Trump im Umfrage-Tief +++ «Natürlich wusste er von den Mädchen» – neue Epstein-Mails belasten Trump
Anwalt der Familie zerpflückt OP-Team in Kindstod-Prozess
Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land
Italien drohen erneut die Playoffs – auch Deutschland zittert
Youtuber versorgt Haus mit Strom aus 500 Einweg-E-Zigaretten

Mehr aus dem Ressort

ATP Finals in Turin. Auger-Aliassime besiegt Shelton nach hartem Kampf

ATP Finals in TurinAuger-Aliassime besiegt Shelton nach hartem Kampf

Abgesessene Sperre. Djokovic über Sinners Dopingfall: «Diese Wolke wird ihn verfolgen»

Abgesessene SperreDjokovic über Sinners Dopingfall: «Diese Wolke wird ihn verfolgen»

ATP Finals. Alcaraz wendet Pleite gegen Fritz ab und siegt nach fast drei Stunden

ATP FinalsAlcaraz wendet Pleite gegen Fritz ab und siegt nach fast drei Stunden

Tennis. Jabeur erwartet ihr erstes Kind

TennisJabeur erwartet ihr erstes Kind

ATP Finals. Sinner feiert 27. Sieg in Serie in der Halle – Fritz schlägt Musetti

ATP FinalsSinner feiert 27. Sieg in Serie in der Halle – Fritz schlägt Musetti