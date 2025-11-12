Jannik Sinner machte aus seinen Chancen mehr als Alexander Zverev. Bild: sda

Jannik Sinner zieht als erster Spieler bei den ATP Finals in den Halbfinal ein. Der italienische Titelverteidiger gewinnt in Turin sein zweites Gruppenspiel gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:4, 6:3.

Weil sich im anderen Match der Gruppe Björn Borg der Kanadier Félix Auger-Aliassime gegen den Amerikaner Ben Shelton mit 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 durchsetzte, ist Sinner der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Am Freitag spielen Zverev und Auger-Aliassime im Direktduell um den zweiten Halbfinalplatz.

Der Weltranglisten-Dritte Zverev, der sich am ersten Spieltag gegen Shelton in zwei Sätzen durchgesetzt hatte, kassierte gegen Sinner die fünfte Niederlage in Folge und die vierte in diesem Jahr.

Bis zum 4:4 im ersten Satz konnte der 28-jährige Deutsche gegen den wesentlich effizienteren Südtiroler resultatmässig mithalten, das erste Break kassierte er zum Satzverlust. Im zweiten Umgang liess er fünf Breakchancen ungenutzt, während sich Sinner den entscheidenden Servicedurchbruch mit der einzigen Möglichkeit sicherte.

14(!!!) sets in a row at the #NittoATPFinals 🤯@janniksin extends his win streak on indoor hard courts to 28 matches after a comprehesive straight sets victory over Zverev! pic.twitter.com/kBlC5DUG2R — ATP Tour (@atptour) November 12, 2025

