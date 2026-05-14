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Längste Serie an ATP-1000-Turnieren Jannik Sinner stellt mit 32 Siegen einen Rekord auf

SDA

14.5.2026 - 15:05

Geschafft: Jannik Sinner ballt die Faust
Geschafft: Jannik Sinner ballt die Faust
Keystone

Jannik Sinner gewinnt in Rom sein 32. Spiel in Folge bei einem Masters-1000-Turnier und stellt so die längste Siegesserie auf diesem Niveau auf, nachdem er Andrej Rublew 6:2, 6:4 besiegt hat.

Keystone-SDA

14.05.2026, 15:05

14.05.2026, 15:15

Sinner, der in Abwesenheit des verletzten Carlos Alcaraz auch in Rom in der Favoritenrolle steht, hat den Rekord gebrochen, den er seit Mittwoch gemeinsam mit Novak Djokovic gehalten hatte. Dieser hatte von März bis August 2011 31 Siege in Folge bei den nach den Grand-Slam-Turnieren wichtigsten Events eingefahren.

Der 24-jährige Sinner hat seit dem 5. Oktober 2025 kein Masters-1000-Spiel mehr verloren-. Damals musste er in der 3. Runde in Schanghai gegen den Niederländer Tallon Griekspoor aufgeben.

Seitdem hat er fünf Masters-1000-Turniere in Folge gewonnen, die letzten fünf im Kalender (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid in diesem Jahr) – ein Novum in der Geschichte der ATP-Tour.

Das Masters 1000 in Rom ist das einzige, das in seiner Erfolgsbilanz noch fehlt. Sollte er sich am Sonntag im Final durchsetzen, würde er nach Djokovic der zweite Spieler sein, der alle neun Masters-1000-Turniere gewonnen hat.

Schliesslich kann Sinner, der seine letzten 27 Spiele auf der Tour gewonnen hat – die längste Serie seiner Karriere seit seiner Niederlage im Viertelfinal des ATP-500-Turniers in Doha im Februar –, eine 50-jährige Durststrecke für das italienische Tennis beenden, das seit 1976 und Adriano Panatta auf den Sieg eines seiner Spieler im Männerfeld im Foro Italico wartet.

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