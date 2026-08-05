Die Leidenschaft für den Motorsport von Jannik Sinner ist längst bekannt. Zuletzt macht er auf den Strassen von Monaco mit einem seltenen Ferrari auf sich aufmerksam. Seinem Motorradführerschein läuft der Italiener aber nach wie vor hinterher.

Darum geht's Ein Video, das Jannik Sinner am Steuer eines Ferrari 812 Competizione zeigt, geht in den sozialen Netzwerken viral.

Beim Ferrari handelt es sich um ein Sammlermodell, von dem nur 999 Exemplare existieren.

Die Nummer eins der Tenniswelt ist ein grosser Motorsportfan, hat aber bisher viermal die theoretische Prüfung für den Motorradführerschein nicht bestanden. Zusammenfassung erstellt mit

Während er sich auf seine Rückkehr auf den Platz vorbereitet, nachdem er auf das Masters 1000 in Kanada verzichtet hat, steht Jannik Sinner auch abseits der Tennisplätze im Mittelpunkt des Interesses.

In den letzten Stunden ist ein Video viral gegangen, das auf Instagram auf dem Profil «Monaco_luxurystyle» veröffentlicht wurde und die Nummer eins der Welt am Steuer eines Ferrari 812 Competizione auf den Strassen von Monte Carlo zeigt, wo er lebt und trainiert.

Das Auto bleibt nicht unbemerkt. Laut «Corriere della Sera» handelt es sich um eine limitierte Serie, die vom Hersteller aus Maranello in einer Auflage von nur 999 Exemplaren produziert wurde und einen Listenpreis von rund 499'000 Euro hat.

Das Modell ist bereits seit längerer Zeit vergriffen, und gerade wegen seiner Exklusivität ist sein Wert auf dem Sammlermarkt deutlich gestiegen. Wie viel Sinner für den Kauf ausgegeben hat, ist nicht bekannt.

Die Leidenschaft für Motoren

Das Interesse des Südtirolers an der Welt des Motorsports ist seit langem bekannt. Als grosser Formel-1-Fan hat er in den letzten Jahren eine Freundschaft mit dem italienischen Rennfahrer Kimi Antonelli geschlossen, den er oft als Beispiel für den neuen erfolgreichen italienischen Sport anführt. Die beiden hatten Ende 2025 auch eine Runde auf der Rennstrecke in Abu Dhabi gemeinsam gefahren.

Die Formel 1 hatte Sinner zudem zum Botschafter der Rennserie ernannt und ihm die Aufgabe übertragen, dazu beizutragen, neue Fans für den Zirkus zu begeistern.

Die kuriose Führerschein-Geschichte

Während er sich in Sportwagen sichtlich wohlfühlt, ist der 24-Jährige in Sachen Motorräder eingeschränkt. Erst vor rund drei Wochen berichtete Sinner beim Champions-Dinner in Wimbledon, dass er schon mehrfach durch die Töff-Prüfung gefallen sei. «Das ist jetzt schon das vierte Mal – vielleicht sollte ich lieber Tennis spielen», hatte er unter dem Gelächter der Anwesenden gesagt.

Dies bestätigt auch Celine Gazzotti, Fahrlehrerin bei der Fahrschule Georges in Monte Carlo, der Wochenzeitschrift «DiPiù»: «Erst nachdem wir die theoretische Prüfung bestanden haben, werden wir uns gemeinsam mit den Problemen befassen, die mit den praktischen Prüfungen, also den Fahrprüfungen, zusammenhängen, die hier übrigens besonders komplex sind», erklärt der Fahrlehrer.

Laut Gazzotti habe Sinner immer versucht, sich auf eigene Faust vorzubereiten. «Er ist immer als Privatschüler zur Prüfung angetreten, und meiner Meinung nach ist das der Grund, warum er bereits viermal durchgefallen ist. Die nächste Prüfung wird er ablegen, nachdem er meinen Unterricht besucht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er bestehen wird, aber wenn er mit mir lernt, wird er sicherlich etwas bessere Chancen haben.»