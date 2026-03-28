Jannik Sinner im Frühling in Topform. Die letzte 32 Sätze an Masters-1000-Turnieren hat Sinner alle gewonnen. Bild: Keystone

Jannik Sinner, zuletzt vor zwei Wochen grosser Sieger in Indian Wells, steht auch am Masters-1000-Turnier von Miami wieder im Final. Sinner (ATP 2) schlägt im Halbfinal den Deutschen Alexander Zverev (ATP 3) mit 6:3, 7:6 (7:4).

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Dass er in Miami erneut im Final stehe, bedeute ihm maximal viel, sagte der Italiener. Vor einem Jahr verpasste Sinner wegen seiner Einigung mit den Dopingbehörden um seine positiven Dopingtests das Frühlings-Double Indian Wells/Miami.

Zuletzt gelang Roger Federer von neun Jahren der Durchmarsch beim sogenannten «Sunshine Double» in Indian Wells und Miami. Im Final trifft Sinner am Sonntag auf den Tschechen Jiri Lehecka, der sich erstmals an einem derart grossen Turnier für den Final qualifizierte.

Gegen Zverev siegte Sinner zum siebten Mal in Folge.