Nicolas Jarry trifft am Sonntag im Final des ATP-1000-Turniers in Rom auf Alexander Zverev. Der Chilene setzt sich im Halbfinal 6:3 6:7 (3:7) 6:3 gegen den Amerikaner Tommy Paul durch.

SDA

Jarry, die Nummer 24 der Weltrangliste, bestreitet seinen ersten Final bei einem Masters 1000, der wichtigsten Kategorie nach den Grand-Slam-Turnieren. Es wird sein vierter Final auf der Tour sein. Die drei bisherigen, alle auf Sand, gewann er: 2019 in Bastad, 2023 in Santiago und in Genf.

Jarry ist der erste Chilene seit Fernando Gonzalez 2007 in Rom, der einen Final an einem Masters-1000-Turnier bestreitet. Er hatte wegen seiner guten Leistung in Rom auf eine Titelverteidigung in Genf verzichtet.

SDA