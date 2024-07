Geschafft: Jasmine Paolini jubelt Keystone

Im Halbfinal beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon liegt die Italienerin Jasmine Paolini mehrfach zurück, kämpft sich aber ins Endspiel. Es ist die zweite Chance auf ihren ersten Grand-Slam-Titel.

SDA

Als erste Tennisspielerin seit Serena Williams 2016 steht Jasmine Paolini binnen weniger Wochen nach dem French-Open-Final auch im Endspiel von Wimbledon. Die 28-Jährige gewann ein umkämpftes Spiel gegen die Kroatin Donna Vekic trotz eines Satzrückstands knapp 2:6, 6:4, 7:6 (10:8). Im entscheidenden Durchgang trotzte die Italienerin ihren Rückständen und behielt im Tiebreak die Nerven.

Paolini ist damit nicht mehr nur die erste italienische Wimbledon-Halbfinalistin, sondern auch die erste italienische Wimbledon-Finalistin in der Open Ära seit 1968. Am Samstag kann sie ihren Aufstieg gegen die kasachische Weltranglisten-Vierte Jelena Rybakina oder die Tschechin Barbora Krejcikova mit dem ersten Grand-Slam-Titel krönen.

Paolinis steiler Weg in die Weltspitze liest sich imposant. Vor der Saison 2024 war die Italienerin bei keinem Grand-Slam-Turnier über die zweite Runde hinausgekommen. In Wimbledon hatte sie zuvor in drei Anläufen noch kein Spiel im Hauptfeld gewonnen.

