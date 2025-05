Jasmine Paolini dominiert den Final gegen Coco Gauff deutlich Keystone

Jasmine Paolini macht das Foro Italico zur Festhütte. Die Italienerin gewinnt den Final des WTA-1000-Turniers in Rom gegen die Amerikanerin Coco Gauff 6:4, 6:2.

Keystone-SDA SDA

Die nur 1,63 m grosse Jasmine Paolini sicherte sich erst ihren dritten Turniersieg auf der Tour, doch auf Stufe 1000 war sie bereits zum zweiten Mal erfolgreich. Im Februar vergangenen Jahres hatte sie beim Event dieser Grössenordnung in Dubai dominiert.

Gegen Coco Gauff glich die Italienerin in den direkten Duellen zum 2:2 aus. Erstmals hatte sie die Amerikanerin vor einem Monat beim Hallenturnier in Stuttgart ebenfalls auf Sand bezwungen.

Jasmine Paolini wird trotz ihres Triumphs in Italiens Hauptstadt in der Weltrangliste die Nummer 5 bleiben. Coco Gauff dagegen macht eine Position gut und wird in dem am Montag erscheinenden neuen Ranking auf Kosten der Polin Iga Swiatek auf Platz 2 vorstossen, auf jene Position, die sie schon im vergangenen Sommer innegehabt hat.