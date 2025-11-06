  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WTA-Masters Jessica Pegula und Aryna Sabalenka setzen sich durch

SDA

6.11.2025 - 19:01

Kann weiterhin nach ihrem ersten WTA-Masters-Titel greifen: Aryna Sabalenka
Kann weiterhin nach ihrem ersten WTA-Masters-Titel greifen: Aryna Sabalenka
Keystone

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka sowie Jessica Pegula stehen beim WTA-Masters in Riad als dritte und vierte Spielerin in den Halbfinals.

Keystone-SDA

06.11.2025, 19:01

Die Belarussin gewann auch ihren dritten Match. Sie warf mit einem Zweisatzsieg (7:6 (7:5), 6:2) die Titelverteidigerin Coco Gauff aus dem Rennen. Somit gelang Aryna Sabalenka die Revanche für die Niederlage im Final des French Open. Und die Amerikanerin Jessica Pegula konnte mit einem 6:2, 6:3-Sieg über die bereits ausgeschiedene Italienerin Jasmine Paolini ebenfalls Kräfte sparen.

Am Mittwoch hatte sich die Kasachin Jelena Rybakina mit einem dritten Gruppensieg den ersten Platz in der anderen Gruppe gesichert, die Amerikanerin Amanda Anisimova wurde Zweite. In den Halbfinals trifft Jelena Rybakina auf Jessica Pegula, während Amanda Anisimova der Nummer 1 gegenüber steht.

Aryna Sabalenka, die das Jahr als Nummer 1 der Welt beenden will, aber mit 27 Jahren immer noch auf der Suche nach ihrem ersten WTA-Masters-Titel ist, liegt in den Duellen mit Amanda Anisimova, der Gewinnerin der WTA-1000-Events in Doha und Peking im Jahr 2025, mit 4:6 Siegen zurück.

Als letzte Spielerin, die sich ihr Ticket für das WTA-Masters gesichert hat, ist Jelena Rybakina in ihren Duellen gegen Jessica Pegula 1:3 im Hintertreffen. Allerdings sind die beiden Spielerinnen seit 2023 nicht mehr aufeinandergetroffen.

Meistgelesen

Doppeltes Handspiel in Basel: FCSB-Goalie fliegt vom Platz – dann trifft Shaqiri vom Punkt
Königshaus lässt Ex-Prinz Andrew komplett verschwinden
Polizei nimmt nach Grosseinsatz Tatverdächtige fest

Videos aus dem Ressort

Marko Vucur: «PAOK ist ein harter Brocken für YB»

Marko Vucur: «PAOK ist ein harter Brocken für YB»

Marko Vucur meldet sich vor dem Europa-League-Spiel der Young Boys gegen PAOK aus Thessaloniki.

06.11.2025

Cristian Ianu über FCB-Gegner Bukarest: «Das ist das grosse Problem in diesem Verein»

Cristian Ianu über FCB-Gegner Bukarest: «Das ist das grosse Problem in diesem Verein»

06.11.2025

Timm Klose im Speed-Date: «Der grösste Spassvogel, mit dem ich je zusammengespielt habe? Max Kruse!﻿»

Timm Klose im Speed-Date: «Der grösste Spassvogel, mit dem ich je zusammengespielt habe? Max Kruse!﻿»

Timm Klose lässt sich 90 Sekunden mit Fragen löchern. Im Speed-Date verrät der Ex-Fussballer, was in England besser ist als in der Schweiz, wer der grösste Spassvogel war, mit dem er je zusammengespielt hat und wie sein Lieblings-Flachwitz lautet.

13.04.2023

Marko Vucur: «PAOK ist ein harter Brocken für YB»

Marko Vucur: «PAOK ist ein harter Brocken für YB»

Cristian Ianu über FCB-Gegner Bukarest: «Das ist das grosse Problem in diesem Verein»

Cristian Ianu über FCB-Gegner Bukarest: «Das ist das grosse Problem in diesem Verein»

Timm Klose im Speed-Date: «Der grösste Spassvogel, mit dem ich je zusammengespielt habe? Max Kruse!﻿»

Timm Klose im Speed-Date: «Der grösste Spassvogel, mit dem ich je zusammengespielt habe? Max Kruse!﻿»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

ATP Finals in Turin. Alcaraz trifft auf Djokovic, Sinner spielt gegen Zverev

ATP Finals in TurinAlcaraz trifft auf Djokovic, Sinner spielt gegen Zverev

ATP Athen. Stan Wawrinka muss sich Musetti knapp geschlagen geben

ATP AthenStan Wawrinka muss sich Musetti knapp geschlagen geben

WTA. 45-jährige Venus Williams plant für 2026

WTA45-jährige Venus Williams plant für 2026