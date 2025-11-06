Kann weiterhin nach ihrem ersten WTA-Masters-Titel greifen: Aryna Sabalenka Keystone

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka sowie Jessica Pegula stehen beim WTA-Masters in Riad als dritte und vierte Spielerin in den Halbfinals.

Die Belarussin gewann auch ihren dritten Match. Sie warf mit einem Zweisatzsieg (7:6 (7:5), 6:2) die Titelverteidigerin Coco Gauff aus dem Rennen. Somit gelang Aryna Sabalenka die Revanche für die Niederlage im Final des French Open. Und die Amerikanerin Jessica Pegula konnte mit einem 6:2, 6:3-Sieg über die bereits ausgeschiedene Italienerin Jasmine Paolini ebenfalls Kräfte sparen.

Am Mittwoch hatte sich die Kasachin Jelena Rybakina mit einem dritten Gruppensieg den ersten Platz in der anderen Gruppe gesichert, die Amerikanerin Amanda Anisimova wurde Zweite. In den Halbfinals trifft Jelena Rybakina auf Jessica Pegula, während Amanda Anisimova der Nummer 1 gegenüber steht.

Aryna Sabalenka, die das Jahr als Nummer 1 der Welt beenden will, aber mit 27 Jahren immer noch auf der Suche nach ihrem ersten WTA-Masters-Titel ist, liegt in den Duellen mit Amanda Anisimova, der Gewinnerin der WTA-1000-Events in Doha und Peking im Jahr 2025, mit 4:6 Siegen zurück.

Als letzte Spielerin, die sich ihr Ticket für das WTA-Masters gesichert hat, ist Jelena Rybakina in ihren Duellen gegen Jessica Pegula 1:3 im Hintertreffen. Allerdings sind die beiden Spielerinnen seit 2023 nicht mehr aufeinandergetroffen.