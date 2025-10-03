Regeneration geht vor: Jil Teichmann bestreitet in diesem Jahr keine Turniere mehr Keystone

Jil Teichmann beendet ihre Tennis-Saison vorzeitig. Dies gibt die Seeländerin am Freitag auf ihrem Instagram-Profil bekannt.

Keystone-SDA SDA

Sie wolle auf Geist und Körper hören und diese Zeit nutzen, um sich zu erholen, schrieb Teichmann. Der Entscheid sei ihr nicht leicht gefallen, so die 28-Jährige.

Körperliche Probleme warfen Teichmann in den letzten Jahren wiederholt zurück oder bremsten sie aus, seit sie im Sommer 2022 in der Weltrangliste bis auf den 21. Platz vorgestossen war. Auch die aktuelle Saison verlief kompliziert – trotz zwischenzeitlicher Rückkehr in die Top 100. Im März gewann sie in Mumbai ein kleines 125er-Turnier, im Juni erreichte sie am WTA-250-Turnier im rumänischen Iasi den Final. Ansonsten überwogen Enttäuschungen.

Seit Mitte August hat Teichmann kein Spiel mehr gewonnen. Zuletzt setzte es an einem Challenger-Turnier in Montreux als Setznummer 1 eine Erstrunden-Niederlage gegen die polnische Aussenseiterin Maja Chwalinska ab.