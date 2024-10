Jil Teichmann kann auf Stufe WTA endlich wieder einmal jubeln Keystone

Jil Teichmann erreicht beim WTA-250-Turnier in Merida in Mexiko die 2. Runde. Die Seeländerin setzt sich gegen die Russin Anastasia Tichonowa klar in zwei Sätzen durch.

SDA

Mit dem 6:1, 6:4 gegen die Qualifikantin aus Moskau, im Ranking auf Platz 183 zu finden, kam Teichmann zu einem der rar gewordenen Erfolgserlebnisse auf dieser Stufe. Die Linkshänderin, die sich als Nummer 153 der Weltrangliste vorwiegend bei Turnieren unterer Kategorien zurückzukämpfen versucht, schaffte in einem WTA-Turnier in diesem Jahr erst zum zweiten Mal den Sprung in die 2. Runde. Gleiches war ihr im Juli in Palermo gelungen.

Teichmanns nächste Gegnerin ist Ajla Tomljanovic. Gegen die Australierin, die aktuelle Nummer 85 der Welt, hat sie vor zwei Jahren in Wimbledon die bisher einzige Partie verloren.

sda