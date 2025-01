Jil Teichmann steht beim Turnier in Singapur in der 2. Runde. Bild: Keystone

Jil Teichmann erreicht im WTA-250-Turnier in Singapur die 2. Runde. Die Seeländerin bezwingt die Britin Harriet Dart 6:3, 6:1.

Keystone-SDA, sda SDA

Teichmann steht nach überstandener Qualifikation in der noch jungen Saison auf der Tour erstmals im Hauptfeld. Beim Australian Open war sie in der Vorausscheidung in der 3. und letzten Runde gescheitert.

Gegen Hart, die als Nummer 98 in der Weltrangliste 30 Plätze vor ihr liegt, siegte die in Barcelona geborene Linkshänderin im dritten Duell zum zweiten Mal.

Nächste Gegnerin ist die Australierin Olivia Gadecki. Gegen die Nummer 107 des Rankings hat Teichmann noch nie gespielt.