Jil Teichmann sammelte in Rabat Selbstvetrauen für das French Open Keystone

Jil Teichmann verpasst beim WTA-250-Turnier in Rabat den Einzug in den Final. Die Schweizer Linkshänderin scheitert in Marokkos Hauptstadt an der Kroatin Petra Marcinko 6:7 (2:7), 3:6.

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Auch einen Tag nach dem kräftezehrenden, über drei Stunden dauernden Viertelfinal gegen die Marokkanerin Yasmine Kabbaj kämpfte Teichmann bis zuletzt. Die im WTA-Ranking auf Platz 207 geführte Seeländerin machte im ersten Satz ein 1:4 wett, ehe sie sich im Tiebreak doch noch geschlagen geben musste. Im zweiten Umgang kam sie nach einem abgewehrten Matchball von 1:5 auf 3:5 heran. Erneut wurde sie für den Effort gegen die 20-jährige Weltranglisten-76. aber nicht belohnt.

Teichmann nimmt aus Rabat aber zum einen wertvolle Weltranglistenpunkte mit, die sie im Ranking auf Platz 170 bringen werden, und zum anderen Selbstvertrauen für das anstehende French Open, bei dem sie dank ihres nach Verletzungspause geschützten Rankings antreten kann. Erste Gegnerin in Paris ist die Russin Ludmila Samsonowa (WTA 20).