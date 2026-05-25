Jil Teichmann schlägt erstmals seit mehr als drei Jahren eine Top-30-Spielerin Keystone

Jil Teichmann (WTA 170), letzte Woche Halbfinalistin in Rabat, startet mit einem 6:4, 6:4 über Ludmila Samsonowa ins French Open in Paris. In der 2. Runde trifft Teichmann auf die Polin Magdalena Frech.

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Samsonowa stieg als Weltnummer 27 (und einstige Nummer 12) als Favoritin ins Spiel.

Die Tessinerin Susan Bandecchi (WTA 215) gewinnt mit 27 Jahren ihr Grand-Slam-Debüt und schafft wie Jil Teichmann eine Überraschung. Die Qualifikantin schlägt die als Nummer 31 gesetzte Spanierin Cristina Bucsa mit 6:4, 2:6, 6:4. Bandecchi trifft am Donnerstag auf die Australierin Daria Kasatkina.