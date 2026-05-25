Jil Teichmann (WTA 170), letzte Woche Halbfinalistin in Rabat, startet mit einem 6:4, 6:4 über Ludmila Samsonowa ins French Open in Paris. In der 2. Runde trifft Teichmann auf die Polin Magdalena Frech.
Samsonowa stieg als Weltnummer 27 (und einstige Nummer 12) als Favoritin ins Spiel.
Die Tessinerin Susan Bandecchi (WTA 215) gewinnt mit 27 Jahren ihr Grand-Slam-Debüt und schafft wie Jil Teichmann eine Überraschung. Die Qualifikantin schlägt die als Nummer 31 gesetzte Spanierin Cristina Bucsa mit 6:4, 2:6, 6:4. Bandecchi trifft am Donnerstag auf die Australierin Daria Kasatkina.