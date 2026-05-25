  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Roland-Garros Jil Teichmann schlägt Ludmila Samsonowa

SDA

25.5.2026 - 12:46

Jil Teichmann schlägt erstmals seit mehr als drei Jahren eine Top-30-Spielerin
Jil Teichmann schlägt erstmals seit mehr als drei Jahren eine Top-30-Spielerin
Keystone

Jil Teichmann (WTA 170), letzte Woche Halbfinalistin in Rabat, startet mit einem 6:4, 6:4 über Ludmila Samsonowa ins French Open in Paris. In der 2. Runde trifft Teichmann auf die Polin Magdalena Frech.

Keystone-SDA

25.05.2026, 12:46

25.05.2026, 13:21

Samsonowa stieg als Weltnummer 27 (und einstige Nummer 12) als Favoritin ins Spiel.

Die Tessinerin Susan Bandecchi (WTA 215) gewinnt mit 27 Jahren ihr Grand-Slam-Debüt und schafft wie Jil Teichmann eine Überraschung. Die Qualifikantin schlägt die als Nummer 31 gesetzte Spanierin Cristina Bucsa mit 6:4, 2:6, 6:4. Bandecchi trifft am Donnerstag auf die Australierin Daria Kasatkina.

Meistgelesen

Die Schweiz schwitzt schon im Mai – droht uns ein Hitzesommer 2026?
Was machte das grösste Flugzeug der Welt in Zürich?
Überfüllte Züge sorgen vor Pfingsten für Chaos

Videos aus dem Ressort

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

24.05.2026

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

24.05.2026

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

24.05.2026

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tennisprofi kämpft mit Durchfall. «Ich werde gleich auf den Platz scheissen» – Schiedsrichter lässt Gea leiden

Tennisprofi kämpft mit Durchfall«Ich werde gleich auf den Platz scheissen» – Schiedsrichter lässt Gea leiden

Roland Garros. Belinda Bencic startet in Paris mit Pflichtsieg

Roland GarrosBelinda Bencic startet in Paris mit Pflichtsieg

ATP Genf. Zweiter ATP-Titel für Learner Tien

ATP GenfZweiter ATP-Titel für Learner Tien