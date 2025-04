Jil Teichmann konnte im ersten Satz gut mit Switolina mithalten Keystone

Jil Teichmann verliert beim WTA-Turnier in Rouen die Startrunde gegen die topgesetzte Jelina Switolina nach gutem Beginn deutlich mit 4:6, 2:6.

Keystone-SDA SDA

Wie vor einigen Tagen beim Billie Jean King Cup gegen die Ukraine hielt Teichmann (WTA 96) gegen die Top-20-Spielerin aus Odessa im ersten Satz gut mit und verlor diesen erst nach 50 Minuten durch ein Break zum 6:4. Im zweiten Umgang geriet die Schweizerin vorentscheidend mit 0:4 in Rückstand.

Die vielversprechend ins Jahr gestartete Teichmann befindet sich wieder in einer schwierigeren Phase mit nunmehr fünf Niederlagen in Folge. Den letzten Sieg gegen eine Spielerin vom Format von Switolina feierte die 27-Jährige vor über zwei Jahren mit dem Erfolg gegen Belinda Bencic in Indian Wells.