Viktorija Golubic (WTA 84) scheidet am WTA-1000-Turnier in Miami in der 1. Runde aus. Die 33-jährige Zürcherin unterliegt nach überstandener Qualifikation der Einheimischen Peyton Stearns (WTA 47).
Golubic musste sich der neun Jahre jüngeren Amerikanerin, die vor drei Wochen in Austin, Texas, ihren ersten Turniersieg auf WTA-Stufe errungen hatte, im ersten Direktduell 6:7 (6:8), 4:6 geschlagen geben.
Dabei war Golubic keinesfalls chancenlos, zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Partie im Hauptfeld zu gewinnen. Im ersten Satz führte sie 4:2 und vergab im Tiebreak beim Stand von 6:5 einen Satzball. Im zweiten Durchgang kämpfte sie sich nach einem 1:4-Rückstand noch einmal auf 4:5 heran, ehe Stearns nach knapp zwei Stunden mit ihrem zweiten Matchball alles klarmachte.