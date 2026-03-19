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WTA Miami Junge Amerikanerin zu stark für Golubic

SDA

19.3.2026 - 21:11

Viktorija Golubic hat in diesem Jahr auf der WTA-Tour noch keine grossen Stricke zerissen
Viktorija Golubic hat in diesem Jahr auf der WTA-Tour noch keine grossen Stricke zerissen
Keystone

Viktorija Golubic (WTA 84) scheidet am WTA-1000-Turnier in Miami in der 1. Runde aus. Die 33-jährige Zürcherin unterliegt nach überstandener Qualifikation der Einheimischen Peyton Stearns (WTA 47).

Keystone-SDA

19.03.2026, 21:11

19.03.2026, 21:13

Golubic musste sich der neun Jahre jüngeren Amerikanerin, die vor drei Wochen in Austin, Texas, ihren ersten Turniersieg auf WTA-Stufe errungen hatte, im ersten Direktduell 6:7 (6:8), 4:6 geschlagen geben.

Dabei war Golubic keinesfalls chancenlos, zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Partie im Hauptfeld zu gewinnen. Im ersten Satz führte sie 4:2 und vergab im Tiebreak beim Stand von 6:5 einen Satzball. Im zweiten Durchgang kämpfte sie sich nach einem 1:4-Rückstand noch einmal auf 4:5 heran, ehe Stearns nach knapp zwei Stunden mit ihrem zweiten Matchball alles klarmachte.

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