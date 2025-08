Strahlt nach dem Halbfinal-Einzug am Heimturnier in Montreal: Victoria Mboko Keystone

Jungstar Victoria Mboko setzt ihren Höhenflug am WTA-1000-Turnier in Montreal fort.

Keystone-SDA SDA

Die 18-jährige Kanadierin gewann gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 51) 6:4, 6:2 und zog sensationell in die Halbfinals ein. Die Lokalmatadorin, die das Jahr an Position 336 begonnen hat, wird damit in der Weltrangliste erstmals unter die Top 50 vorstossen. In der Runde zuvor hatte sie mit einem Zweisatzsieg die Turnierfavoritin Coco Gauff ausgeschaltet.

Im Halbfinal trifft Mboko auf die als Nummer 9 gesetzte Kasachin Jelena Rybakina. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 hatte in ihrem Viertelfinal bis zum Stand von 6:1, 2:1 gegen Marta Kostjuk leichtes Spiel, ehe die sichtlich angeschlagene Ukrainerin aufgab.