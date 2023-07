Stan Wawrinka und Dominic Stricker überzeugen im Doppel mit dem Vorstoss in den Final Keystone

Miomir Kecmanovic und Albert Ramos-Viñolas stehen am ATP-Turnier in Gstaad als erste Halbfinalisten fest. Stan Wawrinka und Dominic Stricker schaffen es im Doppel in den Final.

Wawrinkas Achtelfinal-Bezwinger Kecmanovic (ATP 44) rang den Belgier Zizou Bergs 6:4, 3:6, 7:5 nieder, Ramos-Viñolas (ATP 79) setzte sich im Duell der Ungesetzten gegen Juan Pablo Varillas 6:7 (2:7), 6:1, 6:4 durch. Der als Nummer 2 gesetzte Serbe und der Spanier Ramos-Viñolas spielen am Samstag gegeneinander um den Finaleinzug.

Im Gegensatz zum Einzel ist die Schweiz im Doppel noch vertreten. Wawrinka und Dominic Stricker erreichten mit einem 6:3, 7:6 (8:6) gegen die ungesetzten Tschechen Roman Jebavy/Petr Nouza den Final. Sie treffen dort am Sonntag entweder auf das topgesetzte brasilianisch-niederländische Duo Marcelo Demoliner/Matwe Middelkoop oder Albano Olivetti/David Vega Hernandez aus Spanien und Frankreich.

sda