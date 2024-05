Carlos Alcaraz (links) gratuliert Andrej Rublew zum Halbfinaleinzug in Madrid Keystone

Innerhalb von 18 Stunden verliert das Madrider ATP-1000-Turnier beide spanischen Aushängeschilder.

SDA

Carlos Alcaraz, Turniersieger im «Caja Magica» von 2022 und 2023, scheiterte mit 6:4, 3:6, 2:6 im Viertelfinal am Russen Andrej Rublew (ATP 7), der seinen besten Saisonsieg feierte.

Rublew gewann erstmals seit anderthalb Jahren wieder gegen einen Spieler aus den Top 3 der Weltrangliste.

Unmittelbar nach Carlos Alcaraz verabschiedete sich auch Jannik Sinner aus dem ATP-1000-Turnier. Die Weltnummer 2 aus Italien zog sich am spielfreien Tag wegen einer Verletzung an der rechten Hüfte zurück. Der Kanadier Felix Auger-Aliassime erreicht kampflos die Halbfinals. Damit beginnt für Sinner ein Wettlauf mit der Zeit: Das Heimturnier in Rom beginnt in weniger als zehn Tagen und das French Open in Roland-Garros (ab 26. Mai) in weniger als einem Monat.

sda