Kein Kanadier-Tag Weitere Überraschungen an den Swiss Indoors

SDA

24.10.2025 - 17:53

Reist mit Schmerzen im Knie ab: der zweifache Champion Félix Auger-Aliassime
Reist mit Schmerzen im Knie ab: der zweifache Champion Félix Auger-Aliassime
Keystone

Der überraschende erste Halbfinals an den Swiss Indoors in Basel heisst João Fonseca gegen Jaume Munar.

Keystone-SDA

24.10.2025, 17:53

24.10.2025, 17:56

Die Stars und Sieganwärter haben es an den diesjährigen Swiss Indoors schwer. Die beiden topgesetzten Amerikaner Taylor Fritz und Ben Shelton scheiterten bereits in der 2. Runde, der Däne Holger Rune riss sich am Samstag vor dem Turnierstart die Achillessehne und am Freitag erwischte es auch den zweifachen Champion Félix Auger-Aliassime.

Der Weltranglisten-Zwölfte aus Kanada musste nach dem verlorenen ersten Satz gegen den Spanier Jaume Munar (ATP 42), der bereits mit dem Sieg gegen Shelton überrascht hatte, das Handtuch werfen. Nach seinem Turniersieg vergangene Woche schmerzte bei Auger-Aliassime das linke Knie. Er hätte die Punkte im Rennen um die Qualifikation für die ATP Finals dringend gebraucht, wollte aber vielleicht vor dem noch höher dotierten Turnier in Paris auch kein Risiko eingehen.

Es war generell kein Tag der Kanadier in der Basler St. Jakobshalle. Im zweiten Viertelfinal musste der als Nummer 9 gesetzte Denis Shapovalov nach gutem Start gegen den brasilianischen Teenager João Fonseca (ATP 46) beim Stand von 6:3, 3:6, 1:4 ebenfalls aufgeben. Fonseca trifft nun in einem Halbfinal zweier Ungesetzter auf Munar.

In den weiteren Viertelfinals vom Freitag trifft der als Nummer 4 gesetzte Norweger Casper Ruud, der Bezwinger von Stan Wawrinka, auf Alejandro Davidovich Fokina, einen weiteren Spanier. Den letzten Halbfinalisten machen dann der Franzose Ugo Humbert und der amerikanische Qualifikant Reilly Opelka unter sich aus.

