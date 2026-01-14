Nach seinem Vorstoss in die Achtelfinals des US Open bleibt Leandro Riedi in Melbourne in der Qualifikation hängen. Bild: Keystone

Das im Hauptfeld des Australian Open vertretene Schweizer Quartett erhält keinen Zuwachs. Sämtliche in der Qualifikation involvierten Schweizer bleiben hängen.

Nach Henry Bernet in der 1. Runde erwischte es in der 2. Runde auch Jérôme Kym, Rebeka Masarova und Leandro Riedi. Während Kym dem Australier Dane Sweeny in zwei Sätzen unterlag, waren Masarova und insbesondere Riedi näher am Einzug in die entscheidende 3. Runde. Der 23-Jährige unterlag dem Belgier Kimmer Coppejans nach gewonnenem Startsatz 6:3, 3:6, 4:6.

Somit hält Stan Wawrinka bei den Männern die Schweizer Fahne hoch. Der 40-jährige Lausanner, der in Melbourne 2014 seinen ersten von drei Grand-Slam-Titeln holte, erhielt von den Organisatoren eine Wildcard. Bei den Frauen stehen mit Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Simona Waltert drei Schweizerinnen im Hauptfeld.

