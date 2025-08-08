Venus Williams scheitert am WTA-1000-Turnier in Cincinnati bereits in der 1. Runde. Die 45-jährige Amerikanerin unterliegt der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 42) 4:6, 4:6.
Für die ältere der Williams-Schwestern war es erst der dritte Auftritt seit ihrer Rückkehr auf die WTA Tour vor drei Wochen, als sie in Washington mit einem Startsieg gegen ihre Landsfrau Peyton Stearns überrascht hatte. Ob die frühere Weltnummer 1 und siebenfache Grand-Slam-Turniersiegerin am US Open im Einzel mit einer Wildcard antreten wird, ist weiterhin offen.